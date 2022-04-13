عمرو عبد الجليل يدفع 10 آلاف دولار «بقشيش» في مسلسل دايما عامر الحلقة 11

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 11، محاولة عمرو عبدالجليل والذي يجسد شخصية مستر أبو الوفا، صاحب مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، معاكسة ميس فدوى مدرسة مادة التربية الموسيقية وتقوم بدورها ميرنا نور الدين، خلال تواجدهما في الغردقة بصحبة عدد من الطلاب والمدرسين للمشاركة في مسابقة فنية بمحافظة البحر الأحمر.

إعجاب عمرو عبد الجليل بميس فدوى في مسلسل دايما عامر الحلقة 11

وفور وصول فريق المدرسة إلى الغردقة في مسلسل دايما عامر الحلقة 11، اقترب عمرو عبدالجليل من ميس فدوى وحاول الحديث معها بطريقة بها إعجاب شديد أمام مديرة المدرسة ميس زهرة وجسدت دورها الفنانة لبلبة.

وحاول عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي التدخل لإبعاد فدوى من أمام مستر أبو الوفا، وأخبرها بطريقة كوميدية أن غرفتها تعرضت للغرق بالمياه.

عمرو عبدالجليل يشعر بالقلق بسبب المسابقة

وأبدى عمرو عبدالجليل أو مستر أبو الوفا، تخوفه من المسابقة وعدم الفوز بها، وقام له عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي ويجسد دوره مصطفى شعبان، بطمأنته وأنه سيشهد نتيجة جيدة ومبهرة.

وأقنع عامر عبدالرازق، مستر أبو الوفا بدفع 10 آلاف دولار بقشيش، للجرسون الذي يقدم له القهوة أمام المسئولين الأجانب عن المسابقة في محاولة لإغراءهم ماديًا ولضمان منحهم الفوز، ومنح أبو الوفا الجرسون المبلغ الكبير، والذي سقط على إثرها مغشيًا عليه بسبب الفرحة التي انتابته بعد الحصول على هذه الأموال.