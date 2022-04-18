عمرو عبد الجليل يهدد بإغلاق مدرسة رؤية في مسلسل دايما عامر الحلقة 16

هدد مستر أبو الوفا، مالك مدرسة رؤية التي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، بإغلاق المدرسة نهائيًا، بسبب المشاكل التي يتعرض لها بسببها، والأزمات التي يعيشها مع الطلاب، وذلك في مسلسل دايما عامر الحلقة 16.

مسلسل دايما عامر الحلقة 16

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 16، ذهبت ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، إلى مستر أبو الوفا، صاحب المدرسة ويقوم بدوره عمرو عبد الجليل، لإخباره بأن أحد طلاب المدرسة هو المسئول عن تسريب امتحان مادة الرياضيات، وليس مدرس المادة.

وانفعل مستر أبو الوفا، بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها الطلاب، وهدد إياها بإغلاق المدرسة نهائيًا، للتخلص من الأزمات التي تؤرقه بسببها.

القبض على ميس زهرة وعامر عبد الرازق في ديسكو

واستعانت ميس زهرة، بمستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، وأخبرته بتهديد صاحب المدرسة، وطلب منها عامر الذهاب معه إلى الملهى الليلي الذي يتواجد فيه الطالب المسئول عن تسريب الامتحان، بصحبة زملائه له من داخل المدرسة.

وتنكر ميس زهرة وعامر عبد الرازق في ملابس شبابية لتسهيل مهمتهما في الدخول إلى الديسكو، وأثناء محاولة «عامر» إخراج الطلاب من المكان، واعتداء بودي جارد عليه، داهمت الشرطة المكان وتم القبض على زهرة وعامر.