اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير» العفو الرئاسي.. حكاية قرار
كتب:
محمود البدوي
07:59 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 4 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.
الصفحة الأولى:
- «الوطن» ترصد جهود العفو عن السجناء بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- «مصر بتتغير» العفو الرئاسي.. حكاية قرار
- ماكينة «العفو الرئاسي» بلا توقف.. شهور من العمل والإفراج عن المحبوسين
- «الدمج» فرصة جديدة للحياة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم
- إشادة دولية بإجراءات العفو: تعكس حُسن النية وخطوة مهمة لنجاح الحوار الوطني
- أستاذ اجتماع: بعض الشباب لم ينتبهوا لتورطهم في مخططات هدامة
- السجون تتحول لمراكز «إصلاح وتأهيل» والمنظومة شهدت تحديثا كبيرا
- «رضوان»: تغيير المسميات في السجون يعبر عن فهم شامل لحقوق الإنسان
- عضو «حقوق الإنسان»: الدمج مهمة قومية والمجتمع في حاجة إلى خبرات الشباب
- الدولة تفك كرب «المديونين» وتضم الغارمين والغارمات لمظلة العفو
- «الأوروبي»: العفو أخرس المتربصين.. وسياسي أمريكي: تطور لا يمكن إنكاره
- «السيسي» يناقش مع «القوات المسلحة» حماية الأمن القومي
- «الحوار الوطني» يصدر لائحة إدارة أعمال اللجان.. والمشاركة تطوعية
- إطلاق استراتيجية للصناعة المصرية بالمؤتمر الاقتصادي
- «شكري»: على المشاركين في «cop27» التحلي بالمسؤولية
الصفحة الثانية:
- معركة أبوعطوة.. ملحمة تصدِّي فدائيي مصر لدبابات العدو
- وقائع بطولة لرجال «النخبة» لقوات الصاعقة المصرية أثناء حرب أكتوبر
- بطل المعركة في «حرب أكتوبر»: طلعنا لـ«شارون» وجنوده «من تحت الأرض».. ورصدنا أماكن انتشارهم بدقة في «الثغرة»
- «شارون» هرب عبر «منازل طينية».. وارتديت «جلباب فلاحي» لرصد أماكن ارتكاز العدو
- «فدائي صاعقة»: دخلنا الحرب تحت شعار «مهمة بلا رجعة».. و«قهرنا الجيش الذي ظن نفسه لا يُقهر»
الصفحة الثالثة:
- «مصر بتتغـر» العفو الرئاسي.. حكاية قرار «إنفوجراف»
- «الوطن» ترصد جهود العفو عن السجناء بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الصفحة الرابعة:
- «باب الحرية مفتوح».. لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها بقوة في «الإفراج والدمج»
- كمال أبوعيطة: لن تغمض لنا عين إلا بعد إنهاء أزمة الحبس الاحتياطي
- عضو «اللجنة»: مَن لم يرتكب أعمالاً إرهابية فسيُخلى سبيله
الصفحة الخامسة:-
- لجنة العفو تمنح المُفرج عنهم فرصة جديدة للحياة بـ«الدمج المجتمعي»: توظيف وإعادة للعمل بعد سنوات السجن
- أستاذ اجتماع: بعض الشباب لم ينتبهوا لتورطهم في مخططات هدامة
- عضو «حقوق الإنسان»: إعادة تفعيل «العفو» تمت بإرادة وطنية ودون ضغوط خارجية
الصفحة السادسة:
- إشادات دولية بإجراءات العفو الرئاسي والدمج: تعكس جهود مصر في تطوير أوضاع حقوق الإنسان
- رئيس «العربي الأوروبي»: «العفو» أجهض محاولات المتربصين بمصر
- محلل سياسي أمريكي: تطوُّر حقوق الإنسان في مصر لا يمكن إنكاره
الصفحة السابعة:
- مصر تودع «السجون العمومية».. وتبدأ منظومة التهذيب والإصلاح والتأهيل تحت عنوان «المؤسسة العقابية»
- الدولة تفك كرب «المديونين» وتضم الغارمين والغارمات لمظلة العفو
- رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: أصدرنا تشريعات لتعزيز المواطنة والحريات
الصفحة الثامنة والأخيرة:
- مطبخ ريفي يرحب بالأكل الصحي: «الخروب بدل الشيكولاتة»
- «فارس» ينظم طابور المدرسة بـ3 أرواح: «طالب وحكمدار ومُلاكم»
- بـ«الأسود والأحمر والذهبي» .. فنادق مرسى علم تحتفل بالألمان
- أطفال «KG» يستعدون لقمة المناخ بـ«الفأس والجلابية»