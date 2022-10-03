اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير» العفو الرئاسي.. حكاية قرار

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 4 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

الصفحة الأولى:

- «الوطن» ترصد جهود العفو عن السجناء بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- «مصر بتتغير» العفو الرئاسي.. حكاية قرار

- ماكينة «العفو الرئاسي» بلا توقف.. شهور من العمل والإفراج عن المحبوسين

- «الدمج» فرصة جديدة للحياة وتوفير فرص عمل للمفرج عنهم

- إشادة دولية بإجراءات العفو: تعكس حُسن النية وخطوة مهمة لنجاح الحوار الوطني

- أستاذ اجتماع: بعض الشباب لم ينتبهوا لتورطهم في مخططات هدامة

- السجون تتحول لمراكز «إصلاح وتأهيل» والمنظومة شهدت تحديثا كبيرا

- «رضوان»: تغيير المسميات في السجون يعبر عن فهم شامل لحقوق الإنسان

- عضو «حقوق الإنسان»: الدمج مهمة قومية والمجتمع في حاجة إلى خبرات الشباب

- الدولة تفك كرب «المديونين» وتضم الغارمين والغارمات لمظلة العفو

- «الأوروبي»: العفو أخرس المتربصين.. وسياسي أمريكي: تطور لا يمكن إنكاره

- «السيسي» يناقش مع «القوات المسلحة» حماية الأمن القومي

- «الحوار الوطني» يصدر لائحة إدارة أعمال اللجان.. والمشاركة تطوعية

- إطلاق استراتيجية للصناعة المصرية بالمؤتمر الاقتصادي

- «شكري»: على المشاركين في «cop27» التحلي بالمسؤولية

الصفحة الثانية:

- معركة أبوعطوة.. ملحمة تصدِّي فدائيي مصر لدبابات العدو

- وقائع بطولة لرجال «النخبة» لقوات الصاعقة المصرية أثناء حرب أكتوبر

- بطل المعركة في «حرب أكتوبر»: طلعنا لـ«شارون» وجنوده «من تحت الأرض».. ورصدنا أماكن انتشارهم بدقة في «الثغرة»

- «شارون» هرب عبر «منازل طينية».. وارتديت «جلباب فلاحي» لرصد أماكن ارتكاز العدو

- «فدائي صاعقة»: دخلنا الحرب تحت شعار «مهمة بلا رجعة».. و«قهرنا الجيش الذي ظن نفسه لا يُقهر»

الصفحة الثالثة:

- «مصر بتتغـر» العفو الرئاسي.. حكاية قرار «إنفوجراف»

- «الوطن» ترصد جهود العفو عن السجناء بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الصفحة الرابعة:

- «باب الحرية مفتوح».. لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها بقوة في «الإفراج والدمج»

- كمال أبوعيطة: لن تغمض لنا عين إلا بعد إنهاء أزمة الحبس الاحتياطي

- عضو «اللجنة»: مَن لم يرتكب أعمالاً إرهابية فسيُخلى سبيله

الصفحة الخامسة:-

- لجنة العفو تمنح المُفرج عنهم فرصة جديدة للحياة بـ«الدمج المجتمعي»: توظيف وإعادة للعمل بعد سنوات السجن

- أستاذ اجتماع: بعض الشباب لم ينتبهوا لتورطهم في مخططات هدامة

- عضو «حقوق الإنسان»: إعادة تفعيل «العفو» تمت بإرادة وطنية ودون ضغوط خارجية

الصفحة السادسة:

- إشادات دولية بإجراءات العفو الرئاسي والدمج: تعكس جهود مصر في تطوير أوضاع حقوق الإنسان

- رئيس «العربي الأوروبي»: «العفو» أجهض محاولات المتربصين بمصر

- محلل سياسي أمريكي: تطوُّر حقوق الإنسان في مصر لا يمكن إنكاره

الصفحة السابعة:

- مصر تودع «السجون العمومية».. وتبدأ منظومة التهذيب والإصلاح والتأهيل تحت عنوان «المؤسسة العقابية»

- الدولة تفك كرب «المديونين» وتضم الغارمين والغارمات لمظلة العفو

- رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: أصدرنا تشريعات لتعزيز المواطنة والحريات

الصفحة الثامنة والأخيرة:

- مطبخ ريفي يرحب بالأكل الصحي: «الخروب بدل الشيكولاتة»

- «فارس» ينظم طابور المدرسة بـ3 أرواح: «طالب وحكمدار ومُلاكم»

- بـ«الأسود والأحمر والذهبي» .. فنادق مرسى علم تحتفل بالألمان

- أطفال «KG» يستعدون لقمة المناخ بـ«الفأس والجلابية»