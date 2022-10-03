9 دول تشارك في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لدراجات المضمار برئاسة الدكتور وجيه عزام عن مشاركة 9 دول في البطولة العربية المقرر إقامتها بالقاهرة على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

بعثات الدول المشاركة

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من مصر والإمارات والسعودية والسودان وعمان والجزائر والمغرب والعراق وجنوب السودان.ووصلت أغلب الفرق المشاركة الي القاهرة ومن المقرر أن يكتمل وصول بعثات الدول المشاركة في البطولة غدا بوصول بعثة المنتخب العراقي، على أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة مساء الغد.وكشفت اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لدراجات المضمار ان الاتحاد الدولي للدراجات ارسل أحد المحكمين كممثل للاتحاد للتواجد في البطولة للإشراف على رصد وتسجيل نتائج اللاعبين المشاركين، والتي سيتحدد بناء عليها النقاط التي سيحصل عليها كل لاعب، وخاصة ان رصيد نقاط كل لاعب بالبطولة سيحدد تصنيف اللاعبين لاختيار المتأهلين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

استضافة البطولات الرياضية

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي على أن استضافة مصر للبطولة العربية لدراجات المضمار يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها مصر في استضافة البطولات الرياضة الكبرى، وبفضل الطفرة الكبيرة التي شهدتها المنشآت الرياضة في مصر بالسنوات الأخيرة في ظل الدعم الغير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، بجانب ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في قدرة مصر على التنظيم الناجح للبطولات كونها بلد الأمن والأمان.

وأشاد عزام بحرص الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي على إقامة العديد من البطولات في مصر، لوجود بنية رياضية متميزة وامتلاك مصر أفضل وأكبر مضمار للدراجات في منطقة الشرق الأوسط، وأثني عزام على الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد العربي لنجاح البطولة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بالرياضة العربية.