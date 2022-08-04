تفاصيل فوز فريق أطفال مصري بجائزة أفضل مشروع في البطولة العربية للروبوتات

حلت الطفلتان نور سامح وليلى عادل ومحمد طارق، مدرب علوم وبرمجة الروبوتات ضيوفا على برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر.

وكشف طارق تفاصيل فوز فريق من الأطفال بجائزة أفضل مشروع في البطولة العربية للروبوتات، أن البطولة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم مهارات مرتبطة بالهندسة والعلوم المختلفة لبناء جيل يمكنه تغيير البيئة والمجتمع بعد 15 سنة.

وأضاف مدرب علوم وبرمجة الروبوتات خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنّ 12 دولة، وأقيمت في شرم الشيخ، وحصدت مصر 7 جوائز في مجموع المسابقات بالكامل، موضحًا: «المشروع الفائز يتناول نقل البضائع من مكان لآخر، وبعد كورونا وإقبال الناس على التسوق الإلكتروني وحدثت مشكلات كثيرة، فبدأنا نطرح موضوع البطولة بخصوص اختيار المشروع، وساعدنا محمد طارق في المشروع»، أما نور سامح، فقالت: «الحفظ كان يستغرق منا وقتا طويلا حتى نركب الموديل».

اختيار الأطفال المشاركين في المسابقة

وحول اختيار الأطفال المشاركين في المسابقة، قال: «في البداية نجري دورة تدريبية لتعريف أولياء الأمور بهذه البطولة، ونستخدم أساليب لتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة جدا، وفي نفس الوقت يشعرون بمتعة كبيرة».

نظام تعليم مختلف عن المدارس

وأردف محمد طارق، مدرب علوم وبرمجة الروبوتات، «نظام التعليم لدينا يكون مختلفا عن المدارس، لأنني أشرح جزءا وبعد ذلك نطبقه على أرض الواقع، والأطفال يبدعون فيها لأن الفكرة تصل إليهم أكثر من الشرح النمطي».

وأكد: «نستخدم ألواحا شمسية حيث تساهم في عدم تلوث البيئة وتوفر في التكلفة، لأن البيئة النظيفة قاعدة أساسية ومهمة جدا في البطولة، حيث تم العمل على توفير حلولا خلاقة، بالإضافة إلى توفير الكاليف، كما أن إعداد النموذج أو الماكيت استغرق منا شهرين ونصف».