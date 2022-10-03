انطلاق مؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية محليا وعالميا» بجامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان، مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية لمناقشة مجموعة من المحاور في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية والصحة، التغيرات المناخية وقطاع الزراعة، التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر، التغيرات المناخية والتكنولوجيا والهندسة، التغيرات المناخية والمجالات التربوية والاجتماعية والفنية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

متابعة المستجدات المحلية والدولية والمستقبل

قالت الدكتورة، سناء حجازي، مدير مركز رصد المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، إن التغيرات المناخية من أهم القضايا التي تهتم بها مصر والعالم، والجامعة تتابع المستجدات المحلية والدولية والمستقبل، وتعمل على اقتراح سيناريوهات الحلول العلمية للتكيف مع قضايا التغيرات المناخية.

وأضافت، أن الجامعة قدمت العديد من الأنشطة والجهود من الكليات والمراكز وتحرص على استمرار الجهود ووضع رؤى للوقاية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مختلف المجالات الطبية والزراعة والصناعة.

نشر ثقافة التكيف مع المناخ

وأكدت أنه هناك جهود ملموسة للجامعة في المبادرات لنشر ثقافة التكيف مع المناخ واهتمت الجامعة بعمل منظومة عمل متكاملة مع البيئة المحيطة وابتكار وتدشين مبادرات للتكيف مع التغيرات المناخية والتدوير والتشجير ومشروعات الطلاب للحفاظ على البيئة والقوافل التنموية والمسابقات والمعارض الفنية المختلفة

واستثمار الموارد المادية والبشرية وتوظيف قدرات الطلاب، ونوهت إلى أن الجامعة عملت على التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وعقد اتفاق إقليمي للتكامل بين الجامعات للاستفادة من خبرات الجامعة في المشروعات التنموي.

من جانبها، قالت الدكتورة منى فؤاد، إن الجامعة حريصة على توثيق أواصر التعاون مع مختلف الجهات للعمل على تحقيق التوازن البيئي لموارد الطبيعة وتحسين الخدمات البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأضافت، أن الجامعة تعمل على توفير الكوادر البشرية اللازمة وتقديم الاستشارات والخبرة الفنية المطلوبة وإقامة ورش عمل وتقديم حلول للتحديات الحالية في مواجهة التغيرات المناخية، لافته إلى حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة تدوير المخلفات.