قصواء الخلالي: حرب أكتوبر من أهم ذكريات مصر على مر تاريخها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة من أهم ذكريات مصر على مر تاريخها؛ إذ سيطرت قبضة القوات المسلحة الباسلة انتصارا عظيما، موضحة: «حتى الآن نحتفل ولدينا تاريخًا عظيمًا يحكى، ولحظات انتصار نتباهى بها ونتكلم عنها ونفكر بها وفيها ونستفيد منها».

انتصار أكتوبر يدرس في أهم المعاهد العسكرية بالعالم

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن انتصار أكتوبر يدرس في أهم المعاهد العسكرية بالعالم، مشيرة إلى أن «الاحتفالات مستمرة من الإعلام وكل محبي هذا الوطن بهذا الانتصار، لدينا ما نلتف حوله في هذا الشهر من حالة وطنية ملهمة ومهمة للمصريين نسترجعها في كل سنة بنفس الفخر والعزة».

وتابعت الإعلامية: «يجب أن ننقل هذه الحالة لأبنائنا والأجيال الجديدة، يجب أن نسلم لهم هذه الروح والوطنية والانتماء، شيء رائع جدا من الصحف والمجلات المصرية والكتاب المصريين والصحفيين وكل أهل الفكر والثقافة الذين يكتبون من أول الشهر حتى يوم النصر وطوال الشهر».

توجيهات رئاسية

وأشارت قصواء الخلالي إلى توجيه الرئيس السيسي الحكومة والبنك المركزي لبلورة مبادرات جديدة لتحفيز الاستثمارات وجذب الاستثمارات الخارجية؛ إذ التقى الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

وأكدت أن المشهد العالمي يفرض نفسه على الجميع، وبالتالي، فإن أولويات كل الدول الآن هو المشهد الاقتصادي والسياسة النقدية والقطاعات المصرفية؛ إذ تناول الاجتماع متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي للدولة.