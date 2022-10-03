«الوطن» تنشئ أول استوديو في «ميتافيرس».. وتصعد لوكالة الفضاء الدولية

أجرى «الوطن» أول تجربة عملية في عالم «ميتافيرس»، بعد إنشاء أول استوديو لصحيفة مصرية داخل هذا العالم الافتراضي.

استمر اللقاء نحو 10 دقائق، أجراه الصحفي بالجريدة خالد عمار، مع الدكتورة لامان محمد، مختصّة في الذكاء الاصطناعي وعالم «ميتافيرس»، وبعدها استُكمل اللقاء في وكالة الفضاء الدولية «ناسا» في العالم الافتراضي.

وانتقلا بعدها إلى أعماق البحار، والتي كشفت عن عبقرية تصميم العالم الافتراضي، كما دار نقاشٌ عن كيفية الدخول إلى «ميتافيرس»، والسفر إلى أي مكان في العالم، فضلًا عن لقاء عددٍ من الأشخاص حول العالم.

واختتم اللقاء داخل استوديو الوطن في عالم ميتافيرس، باستقبال ضيوفٍ من الهند وجورجيا، وتعريفهم بصحيفة «الوطن»، ودار حوار حول هذا العالم الافتراضي، وسينشر فيديو اللقاء في «ميتافيرس» بعد قليل.