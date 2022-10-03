محلل سياسي أمريكي: تطوُّر حقوق الإنسان في مصر لا يمكن إنكاره

أكد المحلل السياسى الأمريكى ماك شرقاوى أن منظومة حقوق الإنسان فى مصر تتطور بشكل ملحوظ، وهو أمر لا يمكن إنكاره، فالجميع يثمِّن قرارات العفو الرئاسى التى تشكل فرصة لمن لم تلطخ أيديهم بالدماء.

وشدد «شرقاوى»، فى حواره لـ«الوطن»، على أن مصر نفذت 270 توصية من إجمالى 300 قُدمت لها من مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة.

كيف ترى قرارات العفو الرئاسى الأخيرة؟

- تطوُّر حقوق الإنسان فى مصر لا يمكن إنكاره، والحقيقة أن الجميع يثمِّن قرارات الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى، خاصة للمسجونين على ذمة قضايا ليس لها علاقة باستخدام العنف أو القتل أو الشروع به، وهو تغير واضح للسياسات الحقوقية فى مصر، كما أن الكثير من مراكز الأبحاث أثنت على الرئيس السيسى فى تلك القرارات وطالبوا بزيادة التحقق لإعطاء فرصة أخرى لمن استنفدوا جميع طرق الطعن على الأحكام القضائية.

هناك إرادة حقيقية لدى الدولة فى ملف العفو؟

- لا شك أن قرارات العفو الرئاسى التى يُصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر مهم، وتلك القرارات تأتى بالسلطات المخوَّلة له من الدستور وقدرته على العفو عن البعض من العقاب، خاصة إذا استنفدوا جميع محاولات الطعن ومحاولة التخلص من تلك الأحكام القضائية التى يكون بعضها بشكل نهائى، وبالتأكيد هناك تحسن كبير فى نظرة الحكومة ونظرة الإدارة المصرية لهؤلاء القابعين داخل السجون، ما لم تكن قد لُطخت أيديهم بالدماء، وبالتالى من الممكن أن تكون هناك فرصة أخرى للخروج من تلك الأزمة من خلال هذه القرارات.

كيف تقيّم التطور فى منظومة حقوق الإنسان فى مصر؟

- هناك مساحة أكبر وأعمق فى تطوير المنظومة، وبالتالى لا يمكن إنكار ذلك الأمر، والجميع يلاحظ أن هناك تطويراً داخل تلك المنظومة فى مصر، إضافة إلى المكاشفة والمصارحة بين الكثير من الجهات الرسمية فى البلاد، من أمثلة ذلك أننا لم نكن نعتاد أن تخرج النيابة العامة فى تصريحات رسمية وبيانات إعلامية تُنشر للحديث عن القضايا التى تهم المجتمع والرأى العام، ونجد حالياً خروج مسئولين فى الإدارة والحكومة المصرية للمصارحة والمكاشفة فيما يتعلق بالمواقف السياسية والاقتصادية وما يدور فى مصر، وأعتقد أن ذلك الأمر ما كان ليتم لولا التطوير الذى تنتهجه الحكومة المصرية.

كيف تؤثر تلك التطورات على شكل وصورة مصر فى الخارج؟

- جميع العوامل السابقة من التطوير والتغيير بالتأكيد وبدون أدنى شك تغير من صورة مصر لدى المجتمع الدولى، الذى ينظر إلى تلك الإصلاحات بعين الخبير، ويرى أن هناك تطويراً فى منظومة حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر نراه بشكل ملموس فى التقارير التى تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى العالم، كما أعتقد أنّ هناك تحسناً كل عام فى التقارير المرتبطة بحقوق الإنسان فى مصر، وجاء ذلك التحسن من خلال إنصات الإدارة المصرية إلى مؤسسات المجتمع المدنى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومصر نفذت نحو 270 توصية من إجمالى 300 توصية قُدمت لها من مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، وهناك تثمين لدور مصر المستمر لإصلاح هذه المنظومة والعمل على تطويرها.

كيف ترى الانتقادات التى تطلقها بعض الدول تجاه مصر؟

- التقليل من الإصلاحات والترويج بأنه لم يحدث شىء فى مصر أمر غير منصف، فهناك تطوير، ومن الطبيعى أن تكون هناك سلبيات، وهو أمر متعارف عليه فى جميع دول العالم، إلا أن الحكومة المصرية تعمل بشكل حثيث على معالجتها وهو ليس بالأمر الصعب أو المستحيل، وهناك تقدم فى هذه المنظومة، كما أنّه على الدول مراعاة الوضع الداخلى لمصر عند مقارنتها بالدول الأوروبية لأن الأوضاع مختلفة تماماً وهى بعيدة عن المقارنة، والإصرار على توجيه الانتقادات لمصر هو أمر مشين، كونه مبنياً على تصفية الحسابات السياسية على حساب التطوير فى ملف حقوق الإنسان.

الطوارئ

جميع المواقع الإخبارية الدولية والعالمية تناولت الخبر، وتلك الأهمية تأتى كون ذلك الخبر دلالة على استقرار الدولة المصرية وقدرتها على حماية الوطن من خلال الإجراءات والقوانين الطبيعية الموجودة فى مصر، والتى نص عليها الدستور.