وزير التعليم يحيل المسؤولين عن واقعة طالبة العجوزة للمساءلة القانونية والتأديبية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة إثر سقوطها من الطابق الثالث في مدرسة بالعجوزة قدره 100 ألف جنيه، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة «م. ت. ف» بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.

إيقاف مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل

وقرر وزير التعليم، بالتنسيق مع اللواء محافظ الجيزة، إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم للتحقيق؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كل من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية.

كما وجّه وزير التعليم، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطرًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

زيارات تفتيشية مفاجئة للمدارس

وكلف الوزير، إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة للمدارس بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية؛ تزامنا مع سير العام الدراسي الجديد.

كما وجّه جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.