الكليات الإكليريكية تستعد لبدأ العام الدراسي الجديد

تستعد الإيبارشيات المختلفة على مستوى الكرازة المرقسية لبدء العام الدراسي الجديد بالكليات الإكليريكية، التي يتقدم إليها أبناء الكنيسة منهم من يرغب في الحصول على البكالوريوس في العلوم اللاهوتية أو الحصول على ماجستير أو دكتوراة.

وتعمل الكلية على إنماء مهارات الطلاب، وتوفير سبل البحث المناسبة، التي تتيح للطلاب الحصول على البصيرة والاستنارة والقدرة العالية على الفهم ليكونوا قادرين على المساهمة في البحث العلمي، وتوفير معلومات كافية ومتخصصة ومفصلة حول الكتاب المقدس ومكانته في الكنيسة، والعقيدة، والطقوس الدينية واللاهوتية، وتاريخ الكنيسة، والألحان الكنسية، والعلوم الإنسانية، واللغوية .

بداية العام الدراسي ببعض الكليات في الإيبارشيات

وافتتح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، العام الدراسي الجديد بكلية البابا شنودة الثالث الإكليريكية بشبرا الخيمة، ومعهد أنبا مكسيموس للألحان والتسبحة واللغة القبطية، ومعهد الكتاب المقدس، ومعهد الإرشاد الأسري، بكنيسة الشهيد مار جرجس، وسلّم شهادات التخرج للخريجين، كما كرم المتفوقين والمدرسين وزّع الهدايا التذكارية.

كما صلى الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، القداس الإلهي بمقر الكلية، بمناسبة بدء العام الدراسي 2022 - 2023 للكلية، وقد شاركه في القداس عدد من كهنة الكلية وطلبها.

وأشار الأنبا ميخائيل في المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها عقب القداس، إلى أهمية أن يكون الطالب الإكليريكي قدوة للكل وأن يحرص على تقديم النموذج الأرثوذكسي المستقيم في سلوكه وكافة معاملته.

يذكر أن إكليريكية الأنبا رويس تضع معايير دقيقة لاختيار طلابها من بين المتقدمين إليها، ويجتاز المتقدم للكلية اختبارات نفسية ومعلوماتية إلى جانب مقابلة شخصية تجريها اللجنة المسؤولة عن الاختبارات.

وعقدت هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالبلينا، اجتماعهم السنوي بمقر الكلية، بحضور نيافة أنبا ويصا مطران الإيبارشية ومدير الكلية، وتفقد نيافته ترتيبات الدراسة والعمل بالكلية

إعادة العمل بالكلية الإكليريكية في عهد البابا كيرلس الرابع

الجدير بالذكر أنه أعيد العمل بالكلية الإكليريكية في عهد البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 أعوام 1893ولقيت اهتمامًا كبيرًا من باباوات الكنيسة من جيل إلى جيل، وتحظى حاليًا باهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني.

وبحسب الموقع الرسمي للكلية، فإنها تضم عددًا من الأقسام

قسم الكتاب المقدس.

قسم اللاهوت.

قسم الآباء وتاريخ الكنيسة.

قسم العبادة والليتورجيا.

قسم العلوم الإنسانية.

قسم اللغات.

ولا تقتصر الكلية على الاهتمام بالجانب العلمي فقط، بل تهتم أيضًا بالجانب الروحي للطلبة وتعد من المصادر المهمة لإعداد القادة والرعاة في الكنيسة.