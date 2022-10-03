إصابة سيدة في تصادم سيارة ملاكي بنقل بمدخل نفق الشهيد أحمد حمدي

أصيبت سيدة في حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالقرب من المدخل الشرقي لنفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس، ونقلت المصابة إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج بمعرفة رجال الإسعاف.

بلاغ بالحادث

كان مرفق إسعاف محافظة السويس، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل، تسبب في وجود إصابات، ووجّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بسيارة إسعاف لنقل المصابة إثر الحادث، إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.

المعاينة من قبل قوات التأمين

وانتقلت قوة من التأمين لمعاينة الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصاددم سيارة ملاكي رقم 8694 ط ل ف مع سيارة نصف نقل، كانت متوقفة ومحملة بالفاكهة، وتحمل لوحات معدنية رقم م ف ع 569.

الحالة الصحية للمصابة

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ استقبل سهير محمد يوسف، 26 عامًا، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات.