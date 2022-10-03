رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

إصابة سيدة في تصادم سيارة ملاكي بنقل بمدخل نفق الشهيد أحمد حمدي

كتب:

حمدى عبد الله
09:30 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
تصادم

تصادم

أصيبت سيدة في حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالقرب من المدخل الشرقي لنفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس، ونقلت المصابة إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج بمعرفة رجال الإسعاف.

بلاغ بالحادث

كان مرفق إسعاف محافظة السويس، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل، تسبب في وجود إصابات، ووجّه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بسيارة إسعاف لنقل المصابة إثر الحادث، إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.

المعاينة من قبل قوات التأمين

وانتقلت قوة من التأمين لمعاينة الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصاددم سيارة ملاكي رقم 8694 ط ل ف مع سيارة نصف نقل، كانت متوقفة ومحملة بالفاكهة، وتحمل لوحات معدنية رقم م ف ع 569.

الحالة الصحية للمصابة

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ استقبل سهير محمد يوسف، 26 عامًا، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات.

اقرأ المزيد:

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم.. سببه السرعة الزائدة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بكفر الشيخ

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل بأسيوط
بقلم حمدى عبد الله