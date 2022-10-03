إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم.. سببه السرعة الزائدة

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة، بجوار مدرسة أحمد مفتاح معبد، بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة والدراجة النارية واصطدما معاً.

وتوقفت حركة المرور في الفيوم على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين.

بلاغ بحادث تصادم

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية، على طريق قرية أبوكساة بنطاق المركز، وتحديداً بجوار مدرسة أحمد مفتاح معبد.

إصابة 4 أشخاص

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، تحت إشراف المقدم أنور المصري رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة السبب، كما تبين إصابة 4 أشخاص في الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام إحدى مدارس الفيوم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.