ندوة في الإسماعيلية عن تغيرات المناخ والثروة الحيوانية

قال الدكتور حامد موسى الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري ونقيب الأطباء البيطريين في الإسماعيلية، إن هناك العديد من المخاطر تهدد الثروة الحيوانية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ومستوى البحر الذي أثر على الكثير من النظم الفيزيائية والإحصائية.

وأضاف الأقنص، خلال ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية، أن التغيرات المناخية ترتب عليها فيضانات ونوبات جفاف وارتفاع درجة الحرارة للأرض نتيجة زيادة معدل امتصاص الأشعة تحت الحمراء وتسبب معها حدوث تغير المناخ العالمي.

التغيرات المناخية أثرت على الثروة السمكية والحيوانية

وأشار إلى أن الآثار المتوقعة على مصر ستسبب زيادة الضغط على مصادر المياه، ما يؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية وأداء الحيوانات وإنتاجها من اللحوم والإنتاج السمكي، مشيرا إلى أن الماشية تعتبر المساهم الأكبر في الانبعاثات حيث تنتج حوالي 4.6 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العالم.

واقترح خلال الندوة استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية والداجنة بالتوسع في استزراع محاصيل علفية لها احتياجات مائية منخفضة ونباتات مقاومة لملوحة الأرض وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والتوسع في الاستزراع السمكي، ومحاولة وضع الحيوانات في أماكن تهوية طبيعية.

وطالب نقيب البيطريين الاعتماد على زراعة نباتات (البيوتكام) وهو نبات أخضر عالي الجودة وبه 30 بروتين خام لغذاء الحيوانات ونبات (أنيرولا) والذي ينمو على المياه المالحة ومن النباتات الاقتصادية في زراعتها.

وشاركت منصة مناخ الإسماعيلية التابعة للمنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 والتي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة ندوة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ونقيب الطب البيطري وحزب مستقبل وطن والمجلس القومي للمرأة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي.

وقالت الدكتورة ماجدة عطا، مسؤول منصة الإسماعيلية، إن التحديات المناخية في المحافظة وأهم الأنشطة وفق الأولويات والتحديات وتحقيق انتشار بين كل الفئات المستهدفة من الشباب، والكبار، والمرأة، ومجتمعات الزراعيين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مركز النيل للإعلام، الأزهر، بيت العائلة المصرية، والداعم الأكبر جامعة قناة السويس.