إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الاثنين، بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حيث انفجر إطار السيارة فجأة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام السيطرة عليها، وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، وهرع المارة لمساعدة المصابين، وتعديل وضعية السيارة، وإخراج المصابين منها لحين وصول الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث انقلاب السيارة أمام موقع بترول أسيوط، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفاوتة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم إلى قسم الاستقبال تمهيداً لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.