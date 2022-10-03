دراسة تحذر من الإفراط في الباراسيتامول.. وخبراء: قد يسبب فشلا بوظائف الكبد

يعد الباراسيتامول من أشهر الأدوية المسكنة التي تستخدم في تخفيف أنواع كثيرة من الآلام، مثل آلام الأسنان، وصداع الرأس، علاوة على آلام العضلات والمفاصل، كما يخفف أعراض نزلات البرد، وآلام الحيض ويعد من أشهر الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، ويشتهر بقلة آثاره الجانبية على المعدة.

الباراسيتامول قد يسبب تليف الكبد وأستاذ عقاقير: يجب تناوله بحذر

ويمكن أن يسبب الباراسيتامول، مثل بعض الأدوية التي يتم صرفها دون وصفة طبية، تلفا حادا في الكبد وبخاصة عندما يستخدمها الأفراد بكميات كبيرة أكثر من الجرعة القصوى، ومع ذلك أوضحت دراسة طبية أنه حتى مع الالتزام بالجرعة المقررة، تظل هناك خطورة إصابة الكبد قائمة، وذكرت الدراسة المنشورة في دورية «ميديكال كلينيك» أن تناول جرعة من الباراسيتامول من 4 جم إلى 10 جم يوميا، يعرض مستخدمه لأمراض بالكبد.

وأضاف تقرير «ميديكال كلينيك» أن الدراسات الأخيرة تثبت بالأدلة ظهور ضرر متوسط الشدة في الكبد في حال تناول جرعة علاجية من الباراسيتامول تبلغ 1 جرام كل ست ساعات، وذلك في دراسة أجريت على متطوعين، وتعليقا على الدراسة، قال الدكتور صفوت عبد المقصود، أستاذ العقاقير الطبية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس إن صرف الباراسيتامول دون وصفة طبية، ليس أمرا خطيرا، ولكن كثرة استخدامه يؤدي إلى حدوث تليف في الكبد ويجب على المريض تناوله بحذر.

خطورة تجاوز جرعة تايلينول.. وأستاذة بكلية الصيدلة: لا يجب تعاطيه مع أدوية معينة

وأضافت الدراسة المنشورة في «ميديكال كلينيك» أن الباراسيتامول، الذي يعتبر العنصر الرئيسي النشط في دواء «تايلينول» الأشهر في الأسواق الامريكية، الذي يعد من الأدوية الأكثر خطورة بناء على إحصاءات العلاج في المستشفيات ومعدل وفيات المرضى، حيث حذر الخبراء من تناول جرعة أكبر من الجرعة الطبيعية.

ووفقا لكلية الطب بجامعة كاليفورنيا بمدينة «ايرفين»، قرص واحد من التايلينول ذو «قوة إضافية» يحتوي على 500 مجم من الباراسيتامول، ولذلك ينبغي أن تكون الجرعة من قرص لقرصين، أربع مرات يوميا، بحد أقصى 4 جرامات، وقال الدكتور كي كين هوو، أخصائي أمراض الكبد في جامعة كاليفورنيا بأن تناول الباراسيتامول بجرعات كبيرة قد يحدث أضرارا صحية كبيرة، وذلك إذا تجاوزت الجرعة اليومية 4 جرامات.

ومن جهتها، قالت الدكتورة أماني كمال، أستاذ العقاقير الطبية بكلية الصيدلة بالإسماعيلية، إن الباراسيتامول يعتبر من أقل الأدوية ضررا في علاج الالتهابات غير الستيرويدية، وذلك من حيث الآثار الجانبية إلا في حالات الجرعات الزائدة، فقد يسبب فشلا في وظائف الكبد، مضيفة أيضا أنه لا يجب تعاطي هذا الدواء مع أدوية أخرى تحتوى على نفس المادة الفعالة، ولا مع دواء «الكاربازيميد» المستخدم لعلاج الصرع وأيضا دواء «الكوليستيرامين» الذي يستخدمه مرضى الكبد، لعدم حدوث أي تداخل بين المواد الفعالة.