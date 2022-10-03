الأزهر و«القومي للمرأة» ينظمان ورشة عمل عن الإرشاد الأسري (صور)

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، وبالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ورشة عمل تدريبية لتوحيد الرسائل والمفاهيم في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، التي تستهدف 90 قيادة دينية من قيادات مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بحضور نهى مرسي المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومجموعة من مقدمي المشورة والمدربين المعتمرين ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

تغيير السلوكيات والمفاهيم السلبية داخل الأسرة

وبحسب بيان، أشادت نهى مرسي بالتعاون المثمر مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وذلك من أجل تغيير السلوكيات والمفاهيم السلبية داخل الأسرة وتشجيع الرجال على المشاركة في الرعاية المنزلية، وأكدت الدور المهم الذي تشكله الأسرة فى المجتمع، مشددة على أن صلاح الأسرة هو صلاح للمجتمع، وأن المرأة المصرية هي أساس ومحور الأسرة والمجتمع، كما استعرضت جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

وثمن الدكتور أسامة الحديدي التعاون مع المجلس القومي للمرأة خلال العمل على برنامج الإرشاد الأسرى، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي أقيمت بالعديد من المحافظات، وكان لها أثر إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن تكوين أسرة قوية يعد من أهم أركان وركائز المجتمع.

مناقشة مبادئ برنامج الإرشاد الأسري

وتابع البيان، أن ورشة العمل تضمنت مناقشة مبادئ برنامج الإرشاد الأسري، وفوائد التخطيط الإنجابي، ومصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والممارسات والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر وزواج الأقارب، وأهمية إجراء فحص المقبلين على الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة، ومميزات الولادة الطبيعية وكيفية التغذية خلال الحمل وبعد الولادة، بالإضافة إلى أهم النصائح والأساليب لمساعدة تطور نمو الطفل في جميع مراحله العمرية.