تدشين حملة الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بجامعة كفر الشيخ

انطلق برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بجامعة كفر الشيخ، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع الأزهرالشريف، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير الماضي.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورمايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتور أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ.

نشر الوعي بين فئات المجتمع

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معركة الدولة الأساسية الآن هي نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة تأكيدا لأهمية دور الأم المصرية كونها محور مهم في التنمية على مختلف الأصعدة.

ووجه رئيس الجامعة التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مشيراً إلى دور المجلس في المشاركة الفعالة لتنفيذ أهداف الدولة المصرية.

وأضاف «دسوقي»، أن قضية «لم الشمل» تعد أحد القضايا المحورية التي تهم المجتمع المصري، مشيداً بحملات المجلس القومي للمرأة وخصوصا طرق الأبواب وتقديم الدعم والمساندة، مؤكدا على تقديم الجامعة لكل أوجه الدعم لها في سبيل تحقيق أهدافها.

التنمية الأسرية من أهم قضايا الأزهر

وأضاف الشيخان إبراهيم كمال وعبد الحميد متولي، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التنمية الأسرية من أهم القضايا التي يوليها الأزهر الشريف عناية خاصة، حيث قام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتأسيس وإنشاء وحدة «لم الشمل» للأسر والتي تعمل في اتجاهين أساسيين، أولهما اتجاه توعوي بأهمية لم الشمل، وآخر ميداني من خلال تنفيذ برامج التنمية الأسرية لتكوين أسرة هادئة مستقرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مقرر المجلس القومي للمرأة تشكر رئيس الجامعة

وقدمت الدكتور أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والذي لا يتوانى في تقديم كل الدعم للمجلس ولأنشطته في المحافظة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات كافة.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو تنمية الأسرة المصرية وإرشاد المقبلين على الزواج، حيث تستهدف الحملة طلاب الجامعة والعاملين بالمديريات والمواطنين الموجودين بالقرى، وخصوصا قرى مبادرة «حياة كريمة»، كما يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومعالجتها وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والعمل على التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور ممثل المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، المحامي أبانوب ناصف ونورهان أحمد والمحامية هبة الكيلاني، ومن فرع كفر الشيخ زينب بسيوني ورباب أبو الديار وشاهندة كمال.