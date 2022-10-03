قصواء الخلالي: العالم ينظر بعين التعجب إلى حرب أكتوبر وبطولات المصريين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن العالم سيستمر في النظر إلى حرب أكتوبر وبطولات المصريين بإعجاب وتعجب واستغراب، حيث كانت مفاجأة كبيرة للعدو الإسرائيلي وللجميع.

وأضاف «الخلالي»، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «العالم تعجب من قدرة المصريين في هذا التوقيت وهذه اللحظات تتحول إلى هذا الشكل الضخم ويبدأ تحرير الأرض ونستطيع الوصول إلى كل الحقوق المصرية التي كانت مستباحة».

شهر أكتوبر فرصة رائعة كي نتباهى بمصر

وتابعت، أن شهر أكتوبر فرصة رائعة كي نذكر ونتذكر ونتباهى بمصر ونفتخر حول حالة إنسانية ووطنية عظيمة على كل الأصعدة: «تم عمل أفلام ودراما كثيرة عن هذا النصر، لكننا في حاجة إلى المزيد، وسنظل في حاجة إلى التوثيق بالدراما والمشاهدة والأفلام الوثائقية والأفلام التسجيلية، وكل هذه الأدوات والمعطيات عبر كل المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية وغير ذلك».

وأوضحت: «من الجيد أننا لدينا دراما تسلط الضوء على بطولاتنا وإنجازنا، وبطولاتنا مستمرة ونصر أكتوبر مستمر في كل محطة تسجل فيها مصر انتصارا يكون لصالح المصريين، ويكون ممتدا لانتصارات مختلفة عمرها آلاف السنوات في التاريخ المصري، يبدو أن الأبرز فيها بالعصر الحديث هو نصر أكتوبر».