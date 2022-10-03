متحدث «التعليم»: غلق أي مدرسة يثبت أنها تشكل خطرا على أرواح الطلاب

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير وجه هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة أخرى لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة أو تشكل خطرًا على أرواح الطلاب.

مراجعة أخرى للمدارس

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «هناك مراجعة تمت قبل الدراسة، وتتم المراجعة مرة أخرى بشكل كامل على كل المدارس في الجمهورية، كما وجه الوزير إدارة المتابعة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على كل المدارس ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم».

وتابع: «على مدار النهار، نتعامل مع أى شكاوى ترد إلينا على الفور ونتواصل مع مدير المديرية أو مدير الإدارة التعليمية ويتم حلها بشكل عاجل، والوزارة لم تتوانَ عن حل أي مشكلة خلال اليومين الماضيين، وكل المشكلات التي طرأت إلينا تم حلها بشكل عاجل وفوري».

واقعة مؤسفة

وعلق شادي زلطة، على واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «سيد الشهداء الابتدائية» التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح اليوم الإثنين، أثناء اليوم الدراسي اليوم عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

وتابع:«العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في أول يومين من العام الدراسي الجديد، لكن الواقعة مؤسفة ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة، وعندما حدثت الواقعة أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التعليم متابعة مستمرة على مدار النهار، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة».

صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة

وأضاف أن وزير التعليم قرر صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه دعم مقدم من صندوق التأمين على الطلاب، وهناك عددًا من القرارات الأخرى من الوزير بالتنسيق مع محافظ الجيزة، لإيقاف مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل، وإحالتهم للتحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل.

وتابع: «كل من يثبت مسؤوليتهم عن الحادث داخل المدرسة محالون إلى التحقيق، هناك تحقيق من جانب الوزارة وآخر من جانب النيابة ونحن في انتظار التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة».