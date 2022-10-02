وزير التعليم خلال حواره مع الطالبات ببني سويف: «لولا شهداؤنا ما كنا هنا»

«لولا تضحيات شهدائنا ما كنا هنا»، هكذا فتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حوارًا مع طالبات مدرسة الشهيد محمد حسين مرزوق الإعدادية بنات بمدينة بني سويف، قائلًا «ونحن في ذكرى انتصارات أكتوبر، يجب علينا أن نحيي شهدائنا ممن ضحوا بحياتهم في حرب أكتوبر وكذلك شهدائنا في محاربة الإرهاب، ولولا تضحياتهم ما كنا هنا».

وزير التعليم يستمع لقصيدة مليون تحية للشهيد

ودخل وزير التعليم في حوار مفتوح مع طالبات المدرسة عقب سماعه قصيدة من طالبتين بالمدرسة بعنوان «مليون تحية للشهيد»، مداعبا الطالبات «أنا بحييكم وبشكركم بس الأول أنتم عارفين أنا مين، لترد الطالبات حضرتك وزير التعليم، ليرد الوزير سربوا لكم الخبر إن أنا جاي.. كل سنة وأنتم طيبين وبتمنى لكم عام دراسي جديد سعيد موفق».

وزير التعليم يتفقد مدارس بني سويف

وتفقد وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية في عدد من المدارس بالمحافظة، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

بدأ الوزير والمحافظ الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات، حيث حرصا على متابعة بعض الأنشطة والاستماع لبعض الأناشيد والأغاني الوطنية، كما تابع جانبا من شرح المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطالبات.