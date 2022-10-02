استقرار أسعار البيض في منافذ الزراعة.. الطبق بـ70 جنيها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الأصلاح الزراعي، عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي في تصريحات خاصة اليوم، إنه جرى طرح ثلاث سيارات متحركة لبيع بيض المائدة بسعر 70 جنيها للطبق الأبيض و75 جنيها للطبق الأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلاً عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات أسيوط وكفرالشيخ، والدقهلية والإسكندرية والمنوفية والبحيرة، فضلاً عن طرح كميات كبيرة أيضاً بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الهيئة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

أقل 20% من المطروح في الأسواق الخارجية

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ«الوطن»، إن منافذ وزارة الزراعة تعرض بشكل دائم بيض مائدة للمواطنين بأقل 20% من المطروح في الأسواق الخارجية، إذ يباع سعر الطبق بـ70 جنيها للأبيض، وبسعر 75 جنيها للأحمر، كما يتم عرض كل السلع الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها بـ20%، من دواجن وبقوليات ومنتجات ألبان ولحوم وزيوت ومربات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرتفع فيه استهلاك بيض المائدة بشكل كبير، بسبب إقبال الأسر عليه مع عودة الدراسة في المدارس، حيث تعتبر البيضة أحد المكونات الرئيسية لوجبة طلاب المدارس اليومية، فيما شهدت الأسعار ارتفاعاً في سعر طبق البيض لتصل إلى 80 جنيهاً للأبيض وفقاً لبورصة البيض.

فتح منافذ لبيع بيض المائدة للمواطنين

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد في تصريحات سابقة، أن فتح منافذ لبيع بيض المائدة للمواطنين بمنافذ وزارة الزراعة، يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تعمل الوزارة على التخفيف عن كاهل الأسر وتوفير السلع الغذائية والمنتجات التي تنتجها الوزارة بأسعار مخفضة.

وأكد الوزير، أن الاستثمارات في صناعة الدواجن بلغت حتى الآن، ما يزيد عن 100 مليار جنيه، وتستوعب من العمالة المباشرة وغير المباشرة، ما يزيد عن 2.5 مليون عامل، وتضخ يوميا 35 مليون بيضة في الأسواق.