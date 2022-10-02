هدايا «الزراعة» لأبناء الوادي الجديد بمناسبة الاحتفال بعيد المحافظة القومي (إنفوجراف)

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 579 مشروعا صغيرا، لدعم أبناء محافظة الوادي الجديد، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياه كريمة» لتنمية الريف المصري، وبمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

افتتاح مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد

وسلَّم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال احتفالية تم عقدها على هامش افتتاح مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد الهدايا للمستفيدين من قرى: الشركة والمنيرة وناصر الثورة، وذلك على سبيل الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لأهالي محافظة الوادي الجديد، حيث استفاد منها حوالي 2910 مستفيدين من هذه القرى.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف استعرض خلاله أهم الهدايا التي قدمتها الوزارة لأبناء المحافظة.

وتشمل الهدايا التي تم تقديمها: 25 بطارية دواجن بياض بمشتملاتها، والتي تضم الواحدة 50 دجاجة و250 كجم من العلف، فضلا عن 20 مشروعا لتربية الأغنام، تشمل الواحدة 2 نعجة عشار، بالإضافة إلى 500 كجم من العلف، بالإضافة إلى 50 مشروعا لزراعة شتلات الطماطم، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة نصف فدان.

وشملت المشروعات الصغيرة أيضا، 20 مشروعا لزراعة البونيكام، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة نصف فدان، 8 مشروعات لزراعة النباتات الطبية والعطرية، بحيث يشمل المشروع الواحد ما يكفي لزراعة ربع فدان، فضلا عن 50 مشروعا لزراعة الكينوا، كما تم تقديم المكافحة المتكاملة للآفات لصالح 200 أسرة وتوزيع المبيدات والمخصبات مجانا، فضلا عن إطلاق قوافل بيطرية لخدمة 200 أسرة وتوفير الأدوية والفيتامينات مجانا، بالإضافة إلى 3 ماكينات فرم لمخلفات نخيل البلح، و3 ماكينات جرش حبوب وإنتاج السيلاج.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، افتتحوا مركز التنمية المستدامة بالوادي الجديد، بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الوادى.

وعقب الافتتاح أكد وزير الزراعة أن المركز يعتبر نقلة نوعية لتطبيق ناتج البحوث والدراسات الصديقة للبيئة والمرتبطة باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشار «القصير» إلى أنه تم إنشاء المركز على مساحة 20 فدانا، كبيت خبرة متكامل يتبنى أنشطة تطبيقية صديقة للمناخ بهدف المساهمة في مشروعات التوسع الأفقي، وتقدم نماذج للزراعة المحمية وحماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال، بالإضافة إلى إنشاء مجمع وراثي لأصناف النخيل التى تجود زراعاتها بالمحافظة وإجراء البحوث والدراسات التطبيقية لتقديم نماذج إرشادية رائدة تحاكي ظروف البيئة الصحراوية بالمحافظة، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين والمهتمين بالعمل في المجال الزراعي.

روعي في إنشاء المركز اتباع بعض الممارسات والخيارات الصديقة للمناخ

وأضاف أنه قد روعي في إنشاء المركز اتباع بعض الممارسات والخيارات الصديقة للمناخ، مع الأخذ في الاعتبار التحديات النوعية التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد، مثل ارتفاع نسبة الحديد في مياه الري وقلة استخدام الممارسات الزراعية الحديثة مثل الميكنة والزراعة العضوية، لافتا إلى أنه تم إمداد المحطة بميكنة زراعية متطورة ووحدة غربلة وإعداد التقاوي تقوم بخدمة قطاع كبير من مزارعي المنطقة للحصول على تقاوٍ منتقاة وعالية الجودة لخدمة الإنتاج الزراعي نظراً للدور الفعال الذي تقوم به في تعظيم الإنتاجية والحد من تكاليف الإنتاج الزراعي التي يتحملها المزارع.