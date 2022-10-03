«الزراعة» تحدد الأسمدة المخصصة لمحصول القمح والمواعيد المناسبة

يعتبر التسميد من أهم العمليات الزراعية التي تؤثر في إنتاجية القمح، حيث أنه أمرا حيويا لعملية زراعة القمح من نمو خضري وطور تكوين السنابل، لذلك يقدم معهد المحاصيل الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية عددا من التوصيات الهامة الخاصة بتسميد القمح نستعرضها في التقرير التالي.

أولا السماد العضوى

ووفق تقرير صادر عن معهد المحاصيل الزراعية، فأنه من المرغوب فيه إضافة الأسمدة العضوية حيث تؤدي إلى تحسين خواص التربة الطبيعية بشرط أن يكون السماد العضوي أو البلدي قديما ومتحللا ومن مصدر موثوق به لضمان خلوه من بذور الحشائش والنيماتودا ويرقات الحشرات وجراثيم الأمراض التي يمكن أن تنتقل للنبات عن طريق التربة.

ويضاف السماد العضوي بمعدل 20 مترا مكعبا للفدان «200 غبيط» وعند إضافة السماد البلدي يخفض معدل السماد النيتروجيني الكيماوي بمعدل 15 كيلو جرام نيتروجين للفدان.

ثانيا السماد الكيماوى

ينصح بإضافة سماد السوبر فوسفات بمعدل 15 كيلو جرام فو 2 أ 5 للفدان نثرا على الحقل و قبل آخر حرثة ليتم تقليبها بالتربة وهذا المعدل يعادل: 100 كيلو جرام سماد فوسفاتي 15% فو 2 أ 540 كيلو جرام سماد فوسفاتي 37 % فو 2 أ 533 كيلو جرام سماد فوسفاتي 45 % فو 2 أ 5

التسميد البوتاسي

كما يضاف 50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان مع الإعداد والتجهيز قبل الزراعة و25 كجم سلفات بوتاسيوم «0-0-50» ذواب بعد 100 يوم من الزراعة مع مياه الري.

التسميد الآزوتي «النيتروجيني»

يضاف السماد النيتروجيني بمعدل 75 كيلو جرام نيتروجين للفدان وهذا المعدل يعادل 163 كيلو جرام يوريا و46 % آزوت، ويوصى بإضافة السماد النيتروجيني على 3 دفعات كالتالي:

الدفعة الأولى وتمثل 20 % من الكمية المقررة و تضاف عند زراعة القمح وقبل رية الزراعة مباشرة وخاصة في الأراضي الضعيفة.

الدفعة الثانية وتمثل 40 % من الكمية المقررة و تضاف عند رية المحاياه، و في حالة عدم إضافة الجرعة التنشيطية مع الزراعة يضاف 60 % من السماد في الدفعة الثانية وخاصة في الأراضي الجيدة.

الدفعة الثالثة وتمثل 40 % من الكمية المقررة وتضاف عند الرية التالية حيث تكون النباتات في مرحلة حمل السنابل.

ومن الضروري إضافة كميات السماد النيتروجيني المقررة في المواعيد الموصى بها لأهمية ذلك في العمل على زيادة المحصول، ولا ينصح بإضافة أية أسمدة بعد طرد السنابل لعدم فاعليتها في زيادة المحصول.

التسميد النيتروجيني بالأمونيا الغازية

وقال تقرير صادر عن معهد المحاصيل الزراعية، أنه يتم إضافة كل كمية السماد النيتروجيني حقنا تحت مستوى سطح التربة دفعة واحدة وقبل الزراعة بحوالي 4 أيام وفي هذه الطريقة تخدم الأرض وتنعم جيدا ثم تحقن الأمونيا بالمعدل الموصى به دفعة واحدة بعد عمليات الخدمة وتترك الأرض دون تقليب أو إثارة لمدة 4 أيام ثم بعد ذلك يزرع القمح و تحوض الأرض ثم تروى رية الزراعة.