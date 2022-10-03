مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في كفر الدوار بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، قبل قليل، إثر حدوث ماس كهربائي داخل مسكنها بمنشية صيرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إخطار بمصرع ربة منزل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار العام، يفيد وصول جثة ربة منزل في بداية العقد الثالث من العمر، جثة هامدة، وادعاء حدوث ماس كهربائي داخل منزلها بمنشية صيرة التابعة لنطاق المركز.

تحديد هوية المتوفاة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة «جليلة خميس عبد البديع»، 22 عاما، ربة منزل ومقيمة بكفر الدوار، إثر تعرضها لصعق كهربائي جراء حدوث ماس، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.