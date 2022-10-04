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حسن يوسف لـ«الوطن»: نحتفل بعيد ميلاد شمس البارودي في جو عائلي

كتب:

ياسمين محمود
07:47 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
حسن يوسف وشمس البارودي

حسن يوسف وشمس البارودي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وأكد الفنان حسن يوسف أنه يحتفل دائما بعيد ميلاد زوجته شمس البارودي في إطار أسري.

وقال حسن يوسف، لـ«الوطن»: «يوم عيد ميلاد شمس بيكون داخل المنزل في وجود أولادنا وأشقائها أي الاحتفال يكون في إطار عائلي، ولا نفضل الذهاب إلى مطاعم أو أي مكان خارج المنزل، يكون الأكل والتورتة جاهزين ونلتقط الصورة التذكارية ونقوم بتقديم الهدايا».

وأضاف حسن يوسف: «أتمنى لها الصحة والعافية وكل عام وهي سعيدة وبخير».

شمس البارودي  

الفنانة المعتزلة شمس البارودي اسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودى ولدت يوم 4 أكتوبر سنة 1945. 

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف فقط، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي «شمس الملوك»، ثم تم تغيير اسمها إلى «شمس البارودي» نسبة لاسم عائلتها، قدمت خلال مشوارها الفني العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، ورغم مشوارها الفني الطويل الناجح إلا أنها قررت في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة اللى قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال اللى شاركت فيها.

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