أبرزهم شمس البارودي.. فنانون يثيرون الجدل بـ«رؤية الأنبياء»

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حالة من الجدل بعد إعلانها عن حلمها بالكثير من الأنبياء في منامها، وتأكيدها بأنها رأت السيدة رقية بنت الحسين في الحلم، ما دفعها لزيارة ضريحها الخاص عند استيقاظها من النوم.

شمس البارودي

ولم تكن سلاف فواخرجي أول فنانة تعلن رؤيتها للأنبياء في المنام، فقد سبقتها الفنانة شمس البارودي التي أكدت رؤيتها للرسول وهي مستيقظة، وذلك بعد سفرها إلي السعودية لأداء مناسك العمرة، وكانت حينها تستعد لبطولة فيلم جديد من إنتاج حسن يوسف زوجها، ووصلت إلى المدينة المنورة رفقة والدها.

وكانت السعودية حينها تخصص وقتًا للنساء لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفوجئت بأنها ترى الرسول عند قبره وهو ينظر إليها، فدخلت في نوبة بكاء شديد وظلت تردد يا حبيبي يا رسول الله، وقررت وقتها اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الأسرية.

أحمد ماهر

كان الفنان أحمد ماهر يجسد شخصية «تبع اليماني» في مسلسل تليفزيوني، وقال «إنه غلبه النوم من شدة الإرهاق أثناء التصوير، فرأى أن السماء سجدت ونزلت فوق سطح منزله، فداس بقدمه على النجوم وذهب إلى غرفة والده، فرأى نوراً يجلس هناك فأخبره والده أنه رسول الله».

رشوان توفيق

وقال الفنان رشوان توفيق إنه يحلم برؤي تتحقق على أرض الواقع، كما أنه رأى عددًا من الأنبياء في المنام، مضيفًا: «رأيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، ورأيت أيضًا السيدة مريم، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح».

صابرين

كما قالت الفنانة المصرية صابرين أنها رأت الرسول صلي الله عليه وسلم في منامها مرتين، مشيرة إلى أنها طلبت منه أن يشفع لها عند الله تعالى.

وأرجعت في الوقت نفسه قرار عودتها للفن إلى أنها فنانة وتمثل وعمرها 4 سنوات، مؤكدة أنها تسرعت بعد الحجاب في اعتزال الفن، خاصة وأنهما لا يتعارضان.

وذكرت «صابرين» أنها في المرة الأولى قررت ارتداء الحجاب، وفي المرة الثانية رأت الرسول يعطيها رغيف خبز وهي طفلة.

إعلان فريدة سيف النصر رؤيتها للرسول في المنام

فاجأت فريدة سيف النصر الجميع في بداية التسعينيات بقرار اعتزالها عن التمثيل، وارتدائها الحجاب، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى بعد عامين، من خلال مسلسل «العائلة».

وخلال العامين اللذين توقفت فيهما عن التمثيل، أدلت فريدة سيف النصر بعدة تصريحات حول أسباب اعتزالها، وقالت إنها رأت النبي في المنام وهو يغطيها بسجادة صلاة، فقررت أن تتحجب، ولكنها عندما عادت لم تخبر جمهورها ما الذي حدث.

وفي عام 2013 قالت إنها في هذه الفترة كانت ترى أيضًا الإمام الشافعي في المنام، والذي كان يحثها على الثبات، على حد قولها.