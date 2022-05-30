مصطفى وزيري: اكتشفنا ورقة بردية كاملة للمرة الأولى منذ 100 سنة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن 150 قناة عالمية غطت اكتشاف أول تماثيل برونزية في منطقة سقارة الأثرية اليوم، لافتا إلى أن كل الاكتشافات التي تمت الفترة الأخيرة كانت بإيدي مصرية، موضحا أنه لم يتم الكشف عن مقبرة امنحتب حتى الآن وجري البحث عنها الفترة المقبلة، مشيرا إلى اكتشاف اليوم بردية كاملة للمرة الأولى منذ 100 سنة.

طولها 9 أمتار

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن البردية سُميت ببردية وزيري نسبته إليه، موضحا أن البردية ملفوفة لفا محكما ومختومة وبها الشعارات التي تم الإغلاق بها، لافتا إلى أن سمك ورقها خفيف جدا وهذا دليل على جودتها وجودة الكتابات الموجودة عليها وسيصل طولها إلى 9 أمتار.

كتاب الموتى

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البردية تتحدث عن كتاب الموتى وهي إضافة غير عادية لعلم المصريات، مبينا أن كل المتاحف المصرية تنتظر هذا الكشف لمعرفة ما فيه، لافتا إلى أن الموسم الرابع من البحث في نفس المكان مستمر حتى نهاية العام وسيتم بعدها الانتقال إلى مكان آخر لم يتم مسه من قبل وبه تماثيل من العصور الوسطى، مواصلا: «شعور النهارده لا يوصف، النهادره زمايلي قالوا بنهدي عظمة هذا الكشف للشعب المصري».