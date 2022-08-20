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انطلاق «مبدعون باختلاف» بحضور وزيري التعليم العالي والرياضة غدا

كتب:

أحمد أبوضيف
11:46 م | السبت 20 أغسطس 2022
مبدعون باختلاف

مبدعون باختلاف

ينظم معهد إعداد القادة غدا الأحد، فوج ذوي الهمم من الجامعات والمعاهد المصرية، الذى ينطلق تحت شعار مبدعون باختلاف، ويقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني، وذلك خلال الفترة من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل.

ويحضر الافتتاح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفنان محمد صبحي.

الدولة تهتم دائما بأبنائها من ذوي الهمم 

وأفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بأن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مزيد من البرامج والخطط التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، والاهتمام بالموهوبين، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع.

قصص نجاح الطلاب 

وتتضمن فعاليات الفوج، العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات الذاتية الموسعة، التي يديرها الطلاب المتميزين لعرض قصص نجاحهم وبطولاتهم.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.