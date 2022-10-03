مصرع شخص صدمته سيارة في الشيخ زايد.. «السواق هرب»

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالمحور المركزي أمام «كريزي ووتر» في الشيخ زايد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تبلغ للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم أول الشيخ زايد تبلغ من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بالمحور المركزي امام كريزي ووتر اتجاه اكتوبر بالشيخ زايد، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين أنه يوجد متوفى بالمحور المركزي، حال عبور «طباخ» بإحدى الشركات الخاصة يبلغ من العمر 54 سنة، ومقيم شارع الرحمـة نزلة السمان الهرم، نهر الطريق بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته «نزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم»، وتكثف رجال الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد وضبط السيارة وقائدها.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.