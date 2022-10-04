«مبالغ مالية وهواتف محمولة».. تفاصيل رحلة سقوط عصابة سرقة المساكن في القاهرة

ملامح يبدو عليها اللامبالاة والبرود، ونبرة يتخللها بعض التوتر، جلس 3 متهمين في واقعة سرقة الشقق السكنية مستخدمين أسلوب كسر الباب، أمام جهات التحقيق بمحافظة القاهرة، يدلون باعترافاتهم حول ارتكابهم للواقعة، ومن ثم أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شخصان ملثمان لا يظهر منهما سوى عينيهما، خرجا من إحدى الشقق السكنية بعد أن انتهيا من سرقة محتوياتها المنشودة، بعد مرور عدة دقائق جلسا في أحد الأماكن لتقاسم محتويات سرقتهما فهذه هي مهنتهما التي اتخذاها مصدر رزق لهما، مرت الأيام وأرادا بعض المال، لتعينهما على مصاريفهما اليومية، لذلك قررا الرجوع لارتكاب واقعة سرقة أخرى.

الواقعة الأخير هي نهاية طريق عصابة سرقة المساكن، بعد أن استخدم اللصان أسلوبهما المعتاد في الدخول للشقة المراده «كسر الباب»، واستوليا على مبالغ مالية وبعض الهواتف المحمولة، حال تخلصهما من الأخير، كان مالك الشقة قد أبلغ بسرقة شقته السكنية، وبتعقب أحد الهواتف تم القبض على أحد المتهمين والذي تبين أنه مالك محل هواتف محمولة، وباعترافه أقر بأنه علم بأمر سرقة الهواتف.

بلاغ الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر باب شقته السكنية وسرقتها، وبإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد حائز الهواتف المستولى عليه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بشراء الهواتف من أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وأقر باشتراكه مع آخر تم ضبطه، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

الموقف القانوني

ومن جانبه، قال المحامي محمد ثابت، إن السرقة جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لقانون العقوبات المنصوص عليه، لكن العقوبة المحددة للمتهم تختلف من واقعة لأخرى، منها من يقترن بظروف مشددة فيعاقب بالحبس مع الشغل، وذلك طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات، أما إذا لم يقترن فيعاقب بالحبس طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «ثابت» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن واقعة السرقة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من الظروف المشددة، إذا فهي لم تقترن بأي من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، وذلك طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات.