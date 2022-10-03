طريقة اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة ومتى تكون ناشزا.. قانوني يرد

تعج أروقة محاكم الأسرة بالأزواج بشكل يومي، بعدما لجأوا للقضاء لحل النزاعات الأسرية التي أحيلت بينهم، وتعد دعوى الإنذار بالطاعة والنشوز من أبرز المنازعات القضائية أمام محكمة الأسرة، فبعد أن تيأس الزوجة من تغيير الوضع الذي باتت ترفضه لأسباب رأتها كافية بالنسبة لها، تترك منزل الزوجية، فيلجأ الزوج لإنذار الطاعة حتى يجبر الزوجة على العودة له، وحين ترفض العودة يحق للزوجة إقامة دعوى نشوز ضدها.

وخلال هذا التقرير ستوضح «الوطن»، ما هو الإنذار بالطاعة وإقامة دعوى النشوز وكيف تتصرف الزوجة؟ حسبما ذكر علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

إنذار الطاعة

قال «حمودة» إنه كما أعطى القانون الحق للزوج بإنذار الطاعة، أعطى الزوجة أيضًا الحق في الاعتراض على الإنذار، ومنحها القانون 30 يومًا من تاريخ إعلانها على يد المحضر، وفي حالة عدم اعتراضها أو رفض الاعتراض الذي قدمته، تسقط عنها النفقة من تاريخ الإنذار، وبعدها يحق للزوج برفع دعوى إثبات نشوز لوقف النفقة.

أضاف على حمودة: إذ لم يتم إعلانها فتكون الزوجة في هذه الحالة غير ملزمة بما لم تعلن به، وحينها يحق للزوجة طلب من المحكمة استخراج شهاده من البريد لتثبت أنها لم تستلم أي إعلانات.

الإنذار بالطاعة بعد الطلاق

وشرح المحامي أنه في حال طلب الزوج زوجته عن طريق إنذار بالطاعة، في نفس المدة التي رفعت فيها الأخير دعوى طلاق أو خلع، وصدر حكم فيها لصالحها، يتم رفض إنذار الطاعة من قبل المحكمة، لأنه لا يوجد طاعة لمطلقة.

أما فى حالة إنذارها عدة مرات فتكون ملزمة بالاعتراض على إنذار الطاعة الأول فقط، لأن الإنذار الأول حقق الغرض، ويحق لها الإشارة في اعتراضها لكل الإنذارات المرسلة حال إنها كانت خلال فترات متقاربة والاعتراض مازال منظورًا أمام المحكمة.

موقف الزوجة من إنذار الطاعة

أوضح «حمودة» أنه إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة الذي طلبها به الزوج للعودة تتوقف نفقتها على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الـ 30 يومًا التي منحتها لها المحكمة للاعتراض خلالها، أما إذا اعترضت بعد مرور المدة من تاريخ الإنذار، وحكمت المحكمة عدم قبول الاعتراض على الإنذار شكلاً لرفعه بعد الميعاد، حينها توقف نفقتها من تاريخ انتهاء المدة الـ 30 يوماً، ولا تسقط النفقة إلا باعتبار الزوجة ناشزاً بحكم نهائي.

وأشار المحامي إلى أن حالة أن الزوجة ناشز، ذلك لا يمنعها الحق فى حضانة صغارها، لكن يسقط حقها في النفقة الزوجية، ولا يسقط حقها في نفقة المتعة والمؤخر عند طلاقها.