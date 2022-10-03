القبض على عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالزيتون 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخلها.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد حائز الهاتف المستولى عليه، وتبين أنه صاحب محل هواتف محمولة مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه بمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية «له معلومات جنائية».

6 وقائع سرقة

وأضاف المتهم بعلمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، حيث أمكن ضبط الأخير، وأقر باشتراكه مع آخر «تم ضبطه»، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب»، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب. باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.