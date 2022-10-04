أمين عام الأمم المتحدة يحث قادة الدول على المشاركة في قمة المناخ بمصر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، قادة العالم إلى العمل على انتهاز الفرصة التي تتاح من خلال انعقاد قمة المناخ 2022 «cop 27» في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، من أجل التأكيد على الالتزام بالعمل المناخي المشترك.

إجراءات التعامل مع المتغيرات المناخية

وجاءت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث عمل على الإشارة إلى القادة إلى أن هناك ضرورة لكي تكون هناك رسالة موجهة للعالم عبر قمة المناخ «cop 27»، على أن تكون الرسالة متضمنة الإجراءات المناخية التي سيتم اتخاذها على المستويات الدولية والمحلية والإقليمية.

مصر قبلة قادة العالم الشهر المقبل

وتستعد مصر لاستضافة قمة المناخ مطلع نوفمبر المقبل في ظل مبادرات مصرية مختلفة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، وكان أبرزها مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تتجه أنظار العالم لهذه القمة، خاصة بعد حدوث فيضانات عديدة هذا العام في باكستان وفي بعض الدول العربية بجانب الجفاف إلى ضرب دولة المغرب التي تطل على المحيط الأطلسي.

رسالة قادة العالم

وشدد الأمين العام على أن قادة العالم سيوجهون من خلال حضورهم قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ رسالة إلى مختلف الأفراد من أجل التأكيد على أن العمل المناخي يعد أولوية قصوى حاليا.

تغيرات المناخ في مختلف دول العالم

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «هذا المؤتمر هو المكان المناسب لجميع البلدان، بقيادة مجموعة العشرين، للتأكيد على تضامنها في هذه المعركة المناخية، وهناك جهود مضنية تنتظر الدول من أجل مواجهة تأثيرات المناخ التي تبرز في العالم الفترة الأخيرة، حيث غمرت المياه ثلث دولة باكستان في آسيا، وحدثت حرائق في أوروبا وكان بها الصيف الأشد حرا منذ 500 سنة».