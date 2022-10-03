«الأمم المتحدة»: 1222 ضحية مدنية في أوكرانيا خلال سبتمبر الماضي

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عدد ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية من المدنيين، إذ وصل إلى 1222 شخصا من بينهم 299 قتيلا و923 جريحا، في الفترة من أول سبتمبر حتى نهايته.

وذكر التقرير الصادر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة، أن نحو 84% من الضحايا في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية مقابل 16% في منطقتي لوجانسك ودونيتسك اللتين انضمتا إلى روسيا مؤخرا.

إجمالي وفيات المدنيين

وأبزر التقرير العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لافتا إلى أن إجمالي الوفيات من المدنيين 15 ألفا و246.

تعليق وزارة الدفاع الروسية على عدد القتلى الأوكران

من جانبها، ردت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، بأنه جرى القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية، وأصبح إجمالي خسائر أوكرانيا من الجنود في 3 أيام أكثر من 900 جندي أوكراني.

إطلاق سراح مدير أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا

في سياق متابعة التفاصيل بشأن الصراع الروسي الأوكراني، جرى إطلاق سراح المدير العام لأكبر محطة للطاقة في أوكرانيا وأوروبا إيهور موراشوف بعد اعتقاله الأسبوع الماضي واحتجازه في روسيا.

توضيح انتقادات رئيس الشيشان للعسكريين الروس

وقال المتحدث بِاسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انتقادات رئيس الشيشان رمضان قديروف للقيادة العسكرية الروسية كانت مدفوعة بالعواطف، إذ انتقد قديروف انسحاب روسيا من مدينة ليمان شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك حدث نتيجة عدم الكفاءة الروسية، داعيا إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية منخفضة القوة في أوكرانيا.

المطالبة باستبعاد العاطفة

وتابع بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، اليوم: «حتى في اللحظات الصعبة، يجب استبعاد العواطف خلال إجراء التقييمات، ونحن نفضل التمسك بالتقييمات المتوازنة والموضوعية».