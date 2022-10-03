الفنانة جيلان علاء: أنا عندي شخصيات متنوعة وملابسي بتحدد شخصيتي

قالت الفنانة الشابة جيلان علاء، إنها ارتدت فستان الفرح قبل ذلك 3 مرات في أعمالها الفنية: «الفستان قبل فرحي مختلف تماما وحسيت بالبهجة، وأول مرة جربت فستان الفرح اتخضيت وعيطت، وكنت بقول إن الجواز بالنسبة لي مش فارق، لكن الجواز قرار من عند ربنا وبيبعت لنا الشخص المناسب اللى نتخيل حياتنا معاه عشان نقدر نكمل مع بعض».

كان حلمها التمثيل وبدأت مذيعة راديو

وأوضحت «علاء» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تخرجت في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، وكان حلمها التمثيل، ولكنها بدأت كمذيعة راديو: «بدأت أعمل فيديوهات وبدأت تنتشر على السوشيال ميديا واتعرفت على أكرم حسني وطلب إني أشارك معاه في أسعد الله مسائكم وقدرت أخرج الشخصيات اللي جوايا، لأني بتغير على حسب الموقف واللبس».

شخصيتها الفنية ودور ملابسها

وتابعت الفنانة الشابة جيلان علاء: «اللبس ليه دور كبير جدا في شخصيتي وبقدر أتحول بسرعة، وحتى الآن لسه ماتقدمتش ليا الأدوار اللي تخليني أطلع الشخصيات اللي جوايا، وكتير من المخرجين عارفين ده بس مفيش حد حاول يستغل ده ويخرج كل الشخصيات اللي جوايا، وقررت إنى أخرج باقي الشخصيات على السوشيال ميديا وأبقى أنا المخرجة والسيناريست والمنتج وأقول اللي أنا عاوزاه».

وأكدت الفنانة الشابة جيلان علاء، أن الفنان لديه قدرات وخبرات متنوعة ولكنه بحاجة دائمة لمخرج يساعده على اخراج مهاراته أمام الكاميرا: «انا عندي القدرة إنى اتخيل أي شخصية وأقول اللي هي كانت هتقوله بشكل مختلف في كل مرة».