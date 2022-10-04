طوكيو: الصاروخ الكوري الشمالي سقط على الأرجح في المحيط الهادئ

قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن صاروخا باليستيًا كوريًا شماليًا سقط على الأرجح في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، مضيفا أن الصاروخ الكوري الشمالي، حلَّق على الأرجح فوق المنطقة الشمالية لليابان.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعت السلطات اليابانية، سكان منطقة لإخلائها بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، وقالت «طوكيو»، إن صاروخ «بيونج يانج» حلَّق على الأرجح فوق البلاد.

الحكومة اليابانية تحث مواطني «أوموري» و«هوكايدو» على الاحتماء

ويوم السبت الماضي، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن كوريا الشمالية، أطلقت صاروخين باليستيين، باتجاه الشرق.وقالت الحكومة اليابانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن «بيونج يانج» أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، يمكنه الطيران، في اتجاه محافظتي «أوموري» و«هوكايدو» في شمالي البلاد.

وحثت الحكومة اليابانية، المواطنين في تلك المناطق على الاحتماء على الفور، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

الإطلاق الـ9 منذ تولي إدارة رئيس الكوري الجنوبي مقاليد الحكم

وقالت الحكومة اليابانية، في بلاغ صدر في الساعة 7:29 بالتوقيت المحلي «12:29 فجرا الثلاثاء بتوقيت القاهرة»، لسكان منطقتين، رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض.

وتعتبر عملية إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، هي التاسعة منذ تولي إدارة رئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك-يول»، مقاليد الحكم في مايو الماضي.

من جانبها، أشارت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن «بيونج يانج» أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، مشيرة إلى إجراء تحليلا حول المعلومات التفصيلية مثل مدى وارتفاع وسرعة الصاروخ الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن عملية الإطلاق هي الخامسة من نوعها في الأيام الـ10 الأخيرة.