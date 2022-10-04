جيهان خليل: بدايتي كانت على المسرح وعمري 14 سنة

كشفت الفنانة المغربية جيهان خليل بدايتها الفنية، لافتة إلى أن بدايتها كانت في المسرح منذ طفولتها، حيث بدأت التمثيل على المسرح في سن 14 عاما، ومثَّلت عددا من المسرحيات باللغتين العربية والفرنسية، معتبرة أن البداية الحقيقية لها كمحترفة كانت بمشاركتها في برنامج «عرب كاستنج» وربحت البرنامج، مؤكدة أنه غيَّر حياتها.

لم تتوقع أن تكسب البرنامج

وأوضحت جيهان خليل خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن التمثيل بالنسبة لها كان حلمًا، ولكنها لم تحترف التمثيل واعتبرت البرنامج نقلة لها، حيث لم تتوقع أن تكسب البرنامج ولكنها ذهبت كنزهة لها ولم تتوقع أن تفوز بجائزة المسابقة، مشيرة إلى أنها التحقت «الكونسرفتوار» في المغرب.

واعتبرت جيهان خليل أن النقلة الحقيقية في مسيرتها الفنية هي مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» عام 2017 والذي خاضت بطولته أمام الفنان هاني سلامة، مشيرة إلى أن المشاهدين تعرفوا عليها من خلال مشاركتها في هذا المسلسل وتسبب في جماهيريتها.