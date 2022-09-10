 جيهان خليل: دوري الجديد «درامي كوميدي».. وجدي مثلي الأعلى

قالت الفنانة جيهان خليل، إنها بدأت دراسة التمثيل خلال مشاركتها في الأعمال المسرحية بجانب دراستها للفلسفة وحصولها على الليسانس ثم الماجستير في الفلسفة والنقد، واستكملت دراسة الدكتوراه التي ستحصل عليها قريبا في تخصص جماليات الصورة والسينما، وتناقش فلسفة الفن من المنظور الجميل.

دراسة الدكتوراه بجانب الفن

وأوضحت «خليل»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عز الدين، هبة الأباصيري، منى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»، أنها سافرت لعدة بلاد لدراسة المعارض الفنية من أجل الوصول لرسالة دكتوراه متكاملة وتقدم جديدا، لافتة إلى أن رسالتها تناولت مختلف مظاهر الجمال وعقدت مقارنات مع القبح في الفن المعاصر «الإبداع والفن موجود في كل حاجة سواء جمال أو قبح».

عمل فني جديد في رمضان المقبل

وأشارت الفنانة جيهان خليل إلى أن هناك عملا فنيا لها في رمضان المقبل، وبدأت تصوير مع الفنان أحمد شفيق، بعد أن حققت نجاحا كبيرا معه في مسلسل «إلا أنا»، متابعة «دوري مختلف وهيكون سايكو دراما كوميدي مع الفنانة أروى جودة وأتمنى الناس تتبسط بالعمل».

دور جدها في حياتها

وعن شخصيتها قالت الفنانة جيهان خليل إن جدها الراحل كان له دور كبير في شخصيتها «نفسي أتجوز حد شبه جدي، وكان مناصر للسيدات والمرأة بشكل عام، وسماني جيهان لأنه كان معجب بشخصية جيهان السادات، وكان بيشجع جدتي على استكمال دراستها بعد الجواز، وكل العائلة كانت معجبة بيه».