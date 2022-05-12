جيهان خليل عن مشاركتها بمسلسل «العائدون»: واجهتني صعوبة في اللهجة السورية

أعربت الفنانة جيهان خليل عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال دورها في مسلسل «العائدون» وتفاعل الجمهور مع إجادتها للدور واللهجة السورية التي كانت تتحدث بها، بالإضافة إلى حديثها عن الصعوبات التي واجهتها في تجسيد الدور.

جيهان خليل تمشف الصعوبات التي واجهتها في مسلسل العائدون

وقالت جيهان خليل في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الصعوبة التي واجهتني كان ليها علاقة باللهجة؛ لأني أول مرة أتكلم سوري، اشتغلت كويس وكتير على اللهجة وكان بالنسبالي أتصدق مش بس كلهجة سورية مظبوطة، لكن كمان كلغة جسد وتعبيرات ومشاعر لبنات سوريات عايشة في الوضع دا، في منطقة زي دي أتصدق في كل حاجة طريقة ولهجة وروح، ولما يتفرجوا يحسوني قريبة وبشكل صادق».

جيهان خليل: سعدت بردود أفعال الجمهور في سوريا

وعن استعدادها لتجسيد دور «رزان» في مسلسل العائدون، أوضحت: «لذلك اختارنا إن الشخصية تظهر طبيعية بدون ميكب أو شعر ولبسها واسع؛ لأن هي في حالة صعبة بعيدة عن زوجها وابنها واشتغلت كتير على الموضوع وخد مني مجهود كبير، خصوصا إنها لهجة أول مرة أمثل بيها، لكن الحمدلله نجحت إن أتكلم سوري بسهولة وانبسطت بردود أفعال الجمهور في سوريا والممثلين السوريين كلموني إنهم حسوا إنها سورية 100%».

أبطال مسلسل «العائدون»

يذكر أن مسلسل «العائدون» بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، هم: أمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، محمود عبد المغني، ميدو عادل، هاني رمزي، إسلام جمال، محمد ممدوح كضيف شرف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا الفترة الماضية، إذ ناقش إحدى قضايا المخابرات، ومواجهة الإرهاب في داعش.