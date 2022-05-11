جيهان خليل: كواليس مسلسل العائدون رائعة وسعدت بالعمل مع أحمد نادر جلال

كشفت الفنانة جيهان خليل، كواليس مشاركتها في مسلسل «العائدون»، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته شخصية «رزان» التي جسدتها ضمن أحداث العمل، وعن أسباب تحمسها وتشجيعها للمشاركة في المسلسل.

وقالت جيهان خليل في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عملها مع المخرج أحمد نادر جلال، من أكثر الأسباب التي شجعتها للمشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى طبيعة الدور الإنسانية، موضحة: «اللي شجعني إني كنت من زمان حابة جدا أشتغل مع أستاذ أحمد نادر جلال، وطبيعة الدور الإنسانية شدتني ليه جدا».

جيهان خليل تتحدث عن دورها في مسلسل «العائدون»

وأضافت «خليل»: «الدور عبارة عن زوجة تركت ابنها البيبي اتربي بعيد عنها بقالها كذا سنة مشافتوش، وموجودة في مكان غصب عنها حتى مافيش تليفون تقدر تتطمن عليهم بيه معاناة صعبة جدا والمعاناة دي شدتني جدا والكاست كله رائع والممثلين المصرين والعرب كلهم رائعين ومبسوطة إني اشتغلت معاهم».

أما عن كواليس مسلسل «العائدون»، أوضحت: «الكواليس رائعة، لأن رب العمل اللي هو المخرج روحه بتبقى طاغية على العمل ككل عشان كدا الكواليس كلها مريحة ورائعة وكنت مستمتعة جدا بيه، وكنت متضايقة جدا آخر يوم تصوير عشان كنا هنخلص، والعمل كله بروفيشنال وكل حاجة مظبوطة والكواليس كلها رائعة».

أبطال مسلسل «العائدون»

حقق مسلسل «العائدون» نجاحا كبيرا وقت عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة أمير كرارة، محمود عبد المغني، أمينة خليل، الفنان السوري أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، جيهان خليل، رشا بلال، وعدد آخر من ضيوف الشرف منهم هاني رمزي، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد نادر جلال.