«الأمن القومي» الأمريكي يدين التجربة الصاروخية الكورية الشمالية

أدان مجلس الأمن القومي الأمريكي، التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان بحث مع نظيره الياباني الرد على التجربة الصاروخية لـ«بيونج يانج».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت الحكومة اليابانية، إن صاروخًا كوريًا شماليًا حلق فوق البلاد وسقط في المحيط الهادئ.

الصاروخ الكوري الشمالي حلق حوالي 20 دقيقة

وأشارالمسؤولون، إلى أن الصاروخ الباليستي حلق فوق شمال شرق البلاد قبل سقوطه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأوضح المسؤولون، أن الصاروخ الكوري الشمالي، حلق حوالي 20 دقيقة على مسافة حوالي 4600 كيلومتر.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أوقفت أكبر شركة تشغيل للسكك الحديدية في اليابان، خدمة القطارات السريعة في شمالي البلاد كإجراء احترازي، كما أصدر مسؤولو النقل تحذيرا للحركة الجوية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، أن هذه هي المرة السابعة التي يحلق فيها صاروخ باليستي فوق اليابان، والمرة الأولى منذ 5 سنوات.