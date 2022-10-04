100 ألف حالة وفاة حول العالم سنويا.. اعرف الأضرار الصحية لزواج القاصرات

قال الدكتور ولاء الدين رجائي مدير عام الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، إن التقارير الطبية تؤكد وجود آثار سلبية لزواج الأطفال «زواج الفتيات»، تنقسم إلى جوانب صحية كأن يتعرضن لمشكلات جسدية ناجمة عن عدم استعداد أجسادهن لخوض تجربة من هذا النوع وهن مهددات بالإصابة باضطرابات الدورة الشهرية، وتأخر الحمل والولادة المبكرة، وكثرة حالات الإجهاض بين تلك الفئة من المتزوجات واحتمال الوفاة أثناء الولادة وارتفاع مخاطر إصابتهن بهشاشة العظام.

لقاء بعنوان «زواج القاصرات معاناة وآلام»

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية البيهو في مركز سمالوط، بعنوان «زواج القاصرات.. معاناة وآلام»، إذ تناول اللقاء الذي أداره عمر نجاح، بإشراف وليد الحينى مدير الإعلام، التعريف بالزواج المبكر من حيث الأسباب وآثارها الاجتماعية وانعكاس ذلك على المجتمع.

100 ألف حالة وفاة سنويا حول العالم بسبب الزواج المبكر

وأوضح «رجائي» أن زواج القاصرات يهدر حق الفتاة في التعليم والصحة والترفيه، إذ يعد شكلًا من أشكال العنف الأسري وتكمن خطورته في عدم توثيقه رسميا وبالتالي ضياع حقوق الفتاة، مبينًا أن هناك 100 ألف حالة وفاة سنويا في العالم من 15 إلى 19 عاما، بسبب الزواج المبكر.

وأضاف، أن هناك الكثير من الأضرار النفسية التي تلحق الفتاة جراء الزواج المبكر، وهي تكمن في معاناة الفتيات من الحرمان العاطفي ومن حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، ويؤدى ذلك إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستيريا والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية، كما ينجم عن ذلك اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة الزوجية.

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