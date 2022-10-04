انخفاض كثافة الطلاب بمدارس جنوب سيناء بعد تنفيذ خطة «الأبنية التعليمية»

انخفضت كثاقة الطلاب في العديد من مدارس جنوب سيناء، حيث تراوحت كثافة الفصل من 30 إلى 40 طالبا في مختلف المراحل التعليمية، بعد تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية خطة العام الماضي، برفع أعداد الفصول لتصل إلى 1807 فصول.

360 مدرسة في جنوب سيناء

وقال المهندس حمودة نعمان، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، إنّ إجمالي عدد المدارس المسجلة بكود من هيئة الأبنية التعليمية 180 مدرسة، بعضها تشمل 4 مراحل تعليمية مختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية، ليصل إجمالي المدارس من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية إلى 360 مدرسة، ما ساهم في تخفيف كثافة الطلاب في الفصول.

3 مدراس جديدة تدخل إلى الخدمة

وأضاف نعمان لـ«الوطن»، أنّ 3 مدارس جديدة دخلت الخدمة، وهي «الإسكان الاجتماعي» وتبدأ من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وتضم 28 فصلا بتكلفة 11 مليون جنيه، ومدرسة الفيروز من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وتضم 11 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة طويبة الابتدائية في طابا وتضم 6 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

توسعات في المدارس

وأكد رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أنّ هناك توسعات في 3 مدارس بتكلفة 10 ملايين جنيه، وهي الرويسات وجري إنشاء 11 فصلا دراسيا تشمل رياض الأطفال، ابتدائي وإعدادي، ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية في الجبيل 6 فصول، مدرسة محمد فريد الطور تعلية 6 فصول.

ولفت حمودة، إلى الانتهاء من صيانة 24 مدرسة بتكلفة 18 مليون جنيه، وجار إنشاء وتوسعة 18 مدرسة بتكلفة 90 مليون جنيه، وجار الانتهاء من صيانة 13 مدرسة بتكلفة 10 ملايين جنيه.