استمرار استقبال طلبات المرشحين للوظائف الإشرافية بـ«تعليم جنوب سيناء»

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن شؤون العاملين في الإدارات التعليمية بدأت في تلقي طلبات المعلمين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية على مستوي الإدارات أمس الأربعاء.

4 وظائف إشرافية

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن 4 وظائف إشرافية عن طريق الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، وهي مدير إدارة تعليمية بمدينة سانت كاترين، ووكيل إدارة تعليمية بمدينتي سانت كاترين ونويبع، وموجه وموجه أول مادة أو نشاط ومدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية للغات.

طريقة التقديم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المرشح عليه تقديم طلب باسم وكيل وزارة التربية والتعليم بدواوين الادارات التعليمية التابع لها المتقدم، وذلك حتى الخميس من الأسبوع المقبل، على أن يرفق به صحيفة أحوال الالكترونية، وصورة طبق الأصل من أخر تقريرين، وأصل شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة أو صورة طبق الأصل سارية، ما يفيد عدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء بالخصم عشرة أيام منفصلة أو خمسة عشر يوما متصلة، صورة طبق الأصل من المؤهل التربوي، خطاب يفيد العمل بالمدارس الرسمية للغات يفيد العمل بها خمس سنوات وذلك بالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمي للغات، صورة طبق الأصل من شهادة الحصول على ال icdl .