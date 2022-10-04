لبناني يطلق النار على طفل عمره 9 سنوات: اصطحب «ديك» ووضعه بين دواجنه

حادثة مأساوية شهدتها بلدة «المرج» بالبقاع الأوسط شرق لبنان بعدما أطلق رجل يبلغ من العمر 65 عامًا النار على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بسبب «ديك» ملك أسرة الطفل دخل بين دجاجات الرجل.

الطفل حاول استعادة ديك من بين دواجن يملكها الجار

الحداثة التي هزات الرأي العام كشفت تفاصيلها «سكاي نيوز»، إذ حاول الطفل عبدالقادر حسين استعادة ديك من بين دواجن تعود ملكيتها لـ سعد الدين محمد، فبادر الأخير إلى إطلاق النار عليه في حادث أثار غضب الرأي العام.

ونقلت «سكاي نيوز» عن حسين حمود والد الطفل، أنَّ سبب الحادث هو مزاح طفل مع ابنه، إذ اصطحب الطفل الديك الخاص بنجله ووضعه مع دواجن خاصة بالرجل جارهم وحينما ذهب الطفل لاستعادته نهره وطرده وعاود الطفل لاستعادة الديك الخاص به أطلق عليه الرجل النار، لافتًا إلى أن مطلق النار هو جارهم وبينهم وبينه علاقة قرابة ونسب.

سلطات لبنان تفتح تحقيقا فوريا في الحادث

وفتحت سلطات الأمن اللبنانية تحقيقًا فوريًا، إذ أصيب الطفل بشظايا في الصدر والظهر بسبب الديك، بينما طلب منيف بركات النائب العام الاستئنافي في البقاع إحضار مطلق النار بالقوة وتسليمه للقضاء المختص.