مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة في حادثي إطلاق نار بكندا

لقى شخصان اثنان بينهم ضابط في الشرطة الكندية، مصرعهما وأصيب شخصان على الأقل، نتيجة حادثي إطلاق نار بإحدى ضواحي «تورونتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولو الشرطة، إن ضابط «شرطة تورنتو» يبلغ من العمر 48 عامًا قُتل برصاصة من مسافة قريبة، في كمين خلال استراحة غداء في «ميسيسوجا».

وأوضحت الشرطة، أن الضابط القتيل يدعى «كونست. أندرو هونج»، مشيرة إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

وقالت مصادر، إن الضابط كان في المنطقة يشارك في تدريب لقوات المرور، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الإخبارية الكندية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن حادث إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن قوات الأمن الكندية، ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي في أعقاب الحادث.

عمدة «ميسيسوجا» تعرب عن صدمتها من الحادث

من جانبه، وصل رئيس جمعية «شرطة تورنتو»، النقابة التي تمثل ضباط الشرطة، إلى مكان الحادث في ميسيسوجا بعد ظهر أمس الاثنين.

بدورها، قالت عمدة «ميسيسوجا» بوني كرومبي، مساء أمس الاثنين، إنها في حالة صدمة، موضحة في بيان، إنها مثل العديد من السكان في «ميسيسوجا» و«تورنتو» و«ميلتون» تشعر بصدمة شديدة.وقدمت كرومبي، بأحر التعازي للأسر في هذه المأساة التي لا يمكن تصورها.

الشرطة الكندية تصدر تحذير من رجل مسلح وخطير

وفي وقت سابق، أصدرت الشرطة الكندية، تحذير من رجل مسلح وخطير، فيما قالت «شرطة هالتون»، إنها تحقق في إطلاق نار آخر وقع في ورشة لتصليح السيارات في ميلتون حوالي الساعة 2:50 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأصيب 3 أشخاص في الحادث، فيما أشارت الشرطة، إلى وفاة أحد الضحايا في مكان الحادث، بينما نُقل اثنان آخران إلى المستشفى لتلقي العلاج.