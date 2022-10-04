«فودة»: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة قمة شرم الشيخ للمناخ وبرامج سياحية للوفود

تحولت مدينة شرم الشيخ إلي أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط، استعدادًا لاستقبال قمة المناخ في نوفمبر المقبل، وهو ما أكده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحاته لـ«الوطن» :« بدأنا وضع اللمسات النهائية لكافة المشروعات الموجودة في المدينة تمهيدا للافتتاح خلال أيام».

وأضاف المحافظ، أنّه جرى عقد لقاءات مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، لوضع خطة عمل للمسؤولين قبل وخلال فترة انعقاد القمة رقم 27 للمناخ في مدينة شرم الشيخ.

غرفة عمليات مركزية

وتابع أنّ المحافظة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الاستعدادات لقمة المناخ، موضحًا وجود عملية ربط بين كافة المديريات والإدارات الحيوية بالمحافظة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لافتًا إلى أن انشائها جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة وجود شبكة طوارئ لإدارة الأزمات وتقديم المساعدات والحلول.

وأشار «فودة» إلى وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية لتأمين مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ نوفمبر 2022، لتذليل كل الصعوبات و خروج المؤتمر بصورة تليق بمصر.

برنامج سياحي للوفود المشاركة

وأوضح أنّ وزارة السياحة والشركة المنظمة للقمة الأكبر في تاريخ مدينة السلام شرم الشيخ، أعدت برنامج سياحي للوفود المشاركة في القمة 27 للمناخ، للتعرف على المعالم السياحية الشهيرة بجنوب سيناء بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

وأكد «فودة» أنّ هيئة تنشيط السياحة أعدت منشورات بكل لغات الدول المشاركة، للتعريف بالأماكن السياحية في مصر وشرم الشيخ، والمقومات التي تتميز بها كل مدينة بهدف ترويج السياحة، واستغلال القمة في زيادة الإقبال السياحي على شرم الشيخ.