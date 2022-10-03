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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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«قصور الثقافة»: عروض للأوبرا والفنون الشعبية في شوارع شرم الشيخ خلال cop 27

كتب:

شريف سليمان
08:06 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
الفنان هشام عطوة

الفنان هشام عطوة

قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ هناك استعدادا كاملا في الوزارة لقمة المناخ cop 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وذلك من خلال اللجنة العليا: «نعمل على مشاركة وزارة الثقافة في مؤتمر قمة المناخ، هناك أكثر من مشاركة مثل المشاركة بجناح للحرف التراثية في المنطقة الخضراء، إذ يجري عرض المنتجات في كل محافظات مصر المختلفة».

عقد الورش الحية

وأضاف عطوة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على قناة dmc: «هناك أيضا ورش حية، وذلك لاهتمام الوزارة بالصناعات الثقافية، وهناك مشاركات أخرى من خلال عرض الندوات المهمة التي تتطرق إلى التغيرات المناخية، وأيضا العمارة البديلة أو الموائمة».

مشاركات كرنفالية واحتفالية من جانب وزارة الثقافة

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «كل ذلك بالإضافة إلى المشاركات الكرنفالية والاحتفالية التي تقدمها الوزارة من العروض الفلكلورية والتراثية ويرى العالم التنوع التراثي والفني والفلكلوري الموجود في كل محافظات مصر من أزياء وفنون تعبيرية وغيرها، وتشهد شوارع شرم الشيخ المسارح، وتوجيهات وزيرة الثقافة في هذا الشأن قائمة على قدم وساق».

وأكد عطوة: «كل القطاعات تعمل بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء، وهناك تعاون كامل حتى تتحول شرم الشيخ إلى بهجة على هامش مؤتمر قمة المناخ، وهناك فعاليات يجري تنظيمها في الشوارع، وعروض فنية من كل المحافظات، وحفلات من الأوبرا، وعلى كل المستويات تهتم الوزارة بهذا المؤتمر لأنه يشرف كل المصريين، ويجري تنظيم عروض فنية وندوات تتحدث عن التغيرات المناخية بشكل عام، وهناك عروض فنية تناقش هذه القضية».

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بقلم شريف سليمان