إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية بلاج في البحيرة

أُصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو، بطريق قرية كوم بلاج التابعة لمركز إدكو في محافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو بطريق قرية كوم بلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، و نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وبالفحص تبين إصابة كلا من، «إكرامي محمود على أحمد 37 عامًا، عامل خردة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة، وكسر في الساق اليمنى»، «أحمد رشدى محمد جعلان 29 عامًا، عامل خردة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة، وكسر في الحوض»، و«سلامة عطية سلامة جودة 31 عامًا، عامل خردة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج»، وجميعهم مقيمون بفوه بمحافظة كفرالشيخ، ونقلوا إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة.